اليوم السابع
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حاكمة طوكيو تحذر من ارتفاع حاد للإصابة بفيروس كورونا

الأربعاء، 25 مارس 2020 06:10 م
حاكمة طوكيو تحذر من ارتفاع حاد للإصابة بفيروس كورونا حاكمة طوكيو
كتب محمد تهامى زكى

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طلبت حاكمة طوكيو يوريكو كويكى، من سكان العاصمة اليابانية، الامتناع عن الخروج فى عطلة نهاية هذا الأسبوع ما لم تكن هناك أسباب ضرورية، بسبب المخاوف من الارتفاع الحاد فى عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" التى تم الإبلاغ عنها اليوم.

 

وقالت كويكى، فى مؤتمر صحفى، اليوم الأربعاء، إن الوضع الحالى فى طوكيو يعد مرحلة حرجة لانفجار محتمل للعدوى، معربة عن أملها فى أن يفهم اليابانيون أن سلوك كل شخص سوف يؤثر على المجتمع بأسره بطرق مختلفة.

 

وأشارت كويكى، إلى أنه تم الإبلاغ اليوم عن 41 إصابة جديدة بالفيروس فى العاصمة، وهو أكبر عدد تم الإبلاغ عنه فى يوم واحد فى اليابان، بالمقارنة مع 17 إصابة أمس و16 فى اليوم السابق، مضيفة إنها مرحلة حرجة للغاية ما إذا كانت طوكيو ستواجه انفجارا فى العدوى.

 

من ناحية أخرى، قال شينزو آبي رئيس وزراء اليابان، أمس الثلاثاء، أنه أكد مع توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية أنه لم يتم إلغاء ألعاب طوكيو، وأضاف طلبت من باخ تأجيل أولمبياد طوكيو لمدة عام واحد، موضحا أن باخ وافق بنسبة 100 بالمئة على اقتراح تأجيل أولمبياد طوكيو، مؤكدا أنه سيتم استضافة أولمبياد طوكيو بحلول صيف 2021 بحد أقصى.

 

وكانت قد طالبت اللجنة الأولمبية السويسرية، بتأجيل أولمبياد طوكيو 2020 لتنضم إلى أصوات تناشد اللجنة الأولمبية الدولية منع الألعاب الصيفية هذا العام بسبب وباء كورونا.

 

وقال يورج شتايل رئيس اللجنة الأولمبية السويسرية في بيان "وسط هذه الظروف لا نعتقد أنه من الممكن إقامة منافسات عادلة وعالمية تتسم بالطابع الأولمبي لذا نطالب اللجنة الأولمبية الدولية بالتأجيل".

 

وكان وزير الرياضة النمساوى، رحب بما وصفه "قرار كندا الشجاع" بالانسحاب من ألعاب طوكيو 2020 ودعا إلى تأجيل الأولمبياد.

 

وقال فيرنر كوجلر في بيان "إغلاق المرافق الرياضية ومنشآت التدريب في الكثير من الدول أثار بالفعل شكوكا حول مبدأ تكافؤ الفرص للمشاركين في دورة الألعاب الصيفية 2020."

 

وتابع "من أجل صحة وسلامة جميع المشاركين والمدربين والمشجعين أدعو إلى تأجيل دورة الألعاب الأولمبية 2020".

 


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