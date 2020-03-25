اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 25 مارس 2020 10:38 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

جهاز تنمية المشروعات: تمويل 38400 سيارة للتحول للغاز الطبيعي

الأربعاء، 25 مارس 2020 10:15 ص
جهاز تنمية المشروعات: تمويل 38400 سيارة للتحول للغاز الطبيعي الدكتورة نيفين جامع
كتب إسلام سعيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
وقع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر مرحلة جديدة من عقد مشروع تحويل السيارات للعمل بالوقود المزدوج غاز طبيعي وبنزين بالتعاون مع شركة كارجاس وذلك بتمويل من جهاز تنمية المشروعات قدره 10ملايين جنيه بغرض تحويل عدد 2000 سيارة للعمل بالغاز الطبيعي.
 
ويأتي هذا التوقيع في إطار  تنفيذ توجهات الدولة نحو تخفيف الاعباء عن المواطنين في كافة المجالات والاستمرار في تمويل المشروعات الاستراتيجية ذات البعد الاجتماعي والاقتصادي والبيئي وخاصة في مجال تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي.
 
وقام بالتوقيع كل من الدكتور رأفت عباس رئيس القطاع المركزى للخدمات غير المالية والمهندس هشام الصفتي رئيس مجلس إدارة شركة الغاز الطبيعي للسيارات (كارجاس).
 
ومن جانبها أكدت نيفين جامع  وزير التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، أن هذا التوقيع يأتي ضمن توجيهات رئيس الجمهورية بالتوسع في مشروع تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي والذي يتيح الآلاف من فرص العمل في مختلف محافظات الجمهورية. مشيرة إلى أن الجهاز قام بتحويل 38400 سيارة (30400 أجرة – 8000 ملاكي) بإجمالي تمويل 202 مليون جنيه في مجال تحويل السيارات.
 
 كما أفادت أن هذا المشروع يأتي من منطلق الحفاظ على فرص العمل الخاصة بالعاملين في مجال المواصلات (سيارات النقل/ التاكسي) وبالتالي زيادة دخل الفئات المستهدفة، كما يساهم المشروع في الحفاظ على البيئة من خلال تقليل التلوث، وأكدت علي أن جهاز تنمية المشروعات ملتزم بتوجيهات الدولة في تنفيذ كافة مهامه ومشروعاته التنموية بالرغم من الظروف الراهنة.

جهاز المشروعات

المشروعات الصغيرة

المشروعات الصغيرة والمتوسطة

نيفين جامع

قروض القطاع الصناعي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
البنك الأهلى: 10.2 مليار جنيه حصيلة شهادة الـ15% فى ثلاثة أيام

البنك الأهلى: 10.2 مليار جنيه حصيلة شهادة الـ15% فى ثلاثة أيام

وزير المالية: 3.8 مليار جنيه لدعم القطاع الصحى فى مواجهة كورونا من أول مارس وحتى الآن

وزير المالية: 3.8 مليار جنيه لدعم القطاع الصحى فى مواجهة كورونا من أول مارس وحتى الآن

دليلك الكامل لأيام حظر التجوال.. فيديو

دليلك الكامل لأيام حظر التجوال.. فيديو

الكهرباء تفعل الدفع الإلكترونى على موقع الوزارة.. وإتاحة منافذ سداد الفاتورة

الكهرباء تفعل الدفع الإلكترونى على موقع الوزارة.. وإتاحة منافذ سداد الفاتورة

طقس اليوم لطيف.. أمطار خفيفة بالسواحل الشمالية والعظمى فى القاهرة 24 درجة

طقس اليوم لطيف.. أمطار خفيفة بالسواحل الشمالية والعظمى فى القاهرة 24 درجة

آليات تعظيم موارد الوحدات المحلية بمشروع قانونها الجديد.. اعرفها

آليات تعظيم موارد الوحدات المحلية بمشروع قانونها الجديد.. اعرفها

اليوم.. بدء تنفيذ 8 قرارات للحكومة فى مقدمتها حظر التجول

اليوم.. بدء تنفيذ 8 قرارات للحكومة فى مقدمتها حظر التجول

الأمن الاقتصادى يضبط 7 آلاف قضية وينفذ 550 حكمًا فى 24 ساعة

الأمن الاقتصادى يضبط 7 آلاف قضية وينفذ 550 حكمًا فى 24 ساعة

8 معلومات عن تنظيم التصريح بظهور رجال الدين فى الإعلام وعقوبات المخالفة

8 معلومات عن تنظيم التصريح بظهور رجال الدين فى الإعلام وعقوبات المخالفة

الصحة تحذر المواطنين فوق الـ60 عاما من التواجد بأماكن مزدحمة منعا لعدوى كورونا

الصحة تحذر المواطنين فوق الـ60 عاما من التواجد بأماكن مزدحمة منعا لعدوى كورونا

3 أسباب دفعت الصين للنجاح فى التغلب على كورونا.. تعرف عليها

3 أسباب دفعت الصين للنجاح فى التغلب على كورونا.. تعرف عليها

التنمية المحلية: تأجيل المقابلات الشخصية للمتقدمين لوظائف الوزارة بسبب كورونا

التنمية المحلية: تأجيل المقابلات الشخصية للمتقدمين لوظائف الوزارة بسبب كورونا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة