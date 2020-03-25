اليوم السابع
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جنايات الإسكندرية تقضى بالمشدد 15 عاما لسائق اقتحم مزلقان سكة حديد القبارى

الأربعاء، 25 مارس 2020 04:17 م
جنايات الإسكندرية تقضى بالمشدد 15 عاما لسائق اقتحم مزلقان سكة حديد القبارى محكمه - أرشيفية
الإسكندرية أسماء على بدر

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قضت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار محمود عبد العاطى مبارك رئيس المحكمة وعضوية المستشار أيمن إبراهيم حنفى و المستشار عبد العاطى مسعود شعلة وأمين سر الجلسة محمد عثمان بالسجن المشدد 15 عام غيابيا  ل"إ.ع.ع" 64 عاما،  سائق بشركة انتاج مواد غذائية وتغريمه 10 آلاف جنيه وذلك لقيادته مركبة أتوبيس خاص واقتحامه مزلقان القبارى للسكة الحديد اثناء إغلاقه وهو تحت تأثير المخدر . 
 
وتعود الواقعة فى يوم 7 اكتوبر لعام 2019  حين قام المتهم "إ.ع.ع" 64 سنة ، سائق بإحدى الشركات الخاصة لتصنيع اللحوم مقيم بدائرة قسم شرطة مينا البصل، بقيادة الأتوبيس تحت تأثير المخدر واقتحام مزلقان القبارى للسكة الحديد وتسببه فى اتلافات لإحدى مركبات النقل البرى  وحوزته كمية من المخدرات وبعد معاينه النيابة فى القضية رقم 17 لسنة 2020 والمقيدة برقم 3 لسنة2020 تم إحالتها لمحكمة الجنايات.
 
وأكدت التحريات أن المتهم قام بقيادة أتوبيس خاص حال كونه واقعاً تحت تأثير المخدر، ما تسبب بغير عمد في حصول حادث لإحدى وسائل النقل البرية من شأنه تعريض حياة العاملين به الحظر، واقتحم مزلقانات السكك الحديدية أثناء إغلاقها، وتسبب بأعماله في إتلاف شئ من منقولات الغير.
 
ووجهت النيابة للمتهم عدة اتهامات منها إحراز مخدر الحشيش بهدف التعاطى وإحراز مخدر الترمادول بهدف التعاطى، القيادة تحت تأثير المخدر، تسببه فى حادث لأحد شركات النقل البرية كونه تحت تأثير المخدر، اقتحام مزلقان سكة حديد أثناء غلقها، اجتياز خطوط السكة الحديد فى غير الأحوال المقررة، تسببه فى إتلاف ممتلكات الغير.
 
ووضعت النيابة ملاحظات منها  ثبوت  خطاب الإدارة العامة للصيانة والدعم الفنى بالسكة الحديد إتلافات القطار  بقيمة 1800 جنيه وتم تحويل القضية إلى محكمة جنايات الإسكندرية التى قضت بالسجن المشدد 15 عام غيابيا على المتهم وتغريمه 10 آلاف جنيه وذلك لما نسب إليه.
 
 
 

 


الاسكندريه

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جنايات الاسكندريه

مزلقان السكه الحديد

الترمادول

المخدرات

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