اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 25 مارس 2020 07:00 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

جامعة نجران السعودية تحدد آليات الاختبارات للفصل الحالى

الأربعاء، 25 مارس 2020 06:00 ص
جامعة نجران السعودية تحدد آليات الاختبارات للفصل الحالى جامهة نجران السعودية
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

عقد مجلس جامعة نجران بالمملكة العربية السعودة، أمس جلسته الثالثة للعام الجامعي الحالي برئاسة مدير الجامعة نـائب رئيس مجلس الجامعة الدكتور فلاح بن فرج السبيعي بحضور أمين مجلس شؤون الجامعات الملكف الدكتور محمد الصالح وأعضاء المجلس، وذلك من خلال الاتصال عن بُعد.

ووفقا لما نشرته وكالة الأنباء السعودي "واس"، أوضحت الجامعة أن المجلس وافق على تحديد آلية اختبارات الطلاب والطالبات، وكيفية احتساب النتائج للفصل الحالي، كما ناقش الموضوعات المدرجة على جدول أعماله واتخذ جملة من القرارات حيالها، وكان من أبرزها أن أقر المجلس استمرار العملية التعليمية عن طريق " البلاك بورد" حتى نهاية الفصل الحالي، واستبدال اختبارات التقويم المستمر التقليدية بوسائل القياس والتقويم المتنوعة عن طريق "البلاك بورد" بما يتناسب مع طبيعة كل مقرر، ويخدم مصلحة الطلاب والطالبات، وكذلك استمرار الاختبارات الفصلية التقليدية عن طريق " البلاك بورد" بآليات متنوعة تشمل اختبارات قصيرة، وواجبات، ومشاركات وبحوث، بالإضافة إلى تقارير وعروض تقديمية.

وأقر المجلس أنه في حال استمرار تعليق الدراسة حتى موعد الاختبارات النهائية فتعقد الاختبارات النهائية كذلك بطرق التقييم المختلفة الآنفة الذكر، ويعتمد رصد النتائج وفق نظام التقديرات المتبع، على أن تستكمل الكليات الصحية والكليات العلمية كل ما يمكن من المقررات بنهاية هذا الفصل، وتحدد الكليات المواد والمقررات التي لا يمكن استكمالها والاختبار فيها عبر نظام Blackboard ليتم تحديد مواعيد الاختبارات النهائية لها لاحقاً.

ووافق المجلس كذلك على التمديد لعموم طلاب وطالبات الجامعة فترة الاعتذار إلكترونياً عن الفصل الدراسي الحالي لمن يرغب، وذلك حتى آخر يوم قبل الاختبارات النهائية دون احتساب الاعتذار من المدة النظامية، مؤكداً ضرورة التيسير على الطلاب والطالبات والوقوف بجانبهم في هذه الظروف الاستثنائية.


جامعات السعوديه

جامعه نجران

السعوديه

تعليم السعوديه

اختبارات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

إصابة أول لاعب سعودي بفيروس كورونا

الأربعاء، 25 مارس 2020 01:00 ص

لا أحد يستطيع وقف انتشار كورونا عالميا.. الفيروس يراوغ إيطاليا ويعاود حصد 743 وفاة خلال 24 ساعة.. 205 إصابة جديدة جديدة وأول حالة وفاة بالسعودية.. وارتفاع الأعداد بالمغرب لـ170 و50 جدد بالإمارات

الأربعاء، 25 مارس 2020 12:00 ص

نجم الهلال السعودي يكشف سبب دخوله الحجر الصحي.. فيديو

الثلاثاء، 24 مارس 2020 11:25 م

السعودية: عقد قمة افتراضية لقادة مجموعة الـ 20 برئاسة الملك سلمان

الثلاثاء، 24 مارس 2020 11:19 م

الخليج يتصدى لفيروس كورونا.. شئون الحرمين تشدد على الالتزام بالمنازل.. حظر تجول بالسعودية والكويت ومحاسبة المخالفين.. الإفراج عن بعض السجناء.. الإمارات تتوسع فى الأسواق الإلكترونية وطرح 22 تطبيقا جديدا

الثلاثاء، 24 مارس 2020 10:02 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
8 معلومات عن تنظيم التصريح بظهور رجال الدين فى الإعلام وعقوبات المخالفة

8 معلومات عن تنظيم التصريح بظهور رجال الدين فى الإعلام وعقوبات المخالفة

الصحة تحذر المواطنين فوق الـ60 عاما من التواجد بأماكن مزدحمة منعا لعدوى كورونا

الصحة تحذر المواطنين فوق الـ60 عاما من التواجد بأماكن مزدحمة منعا لعدوى كورونا

3 أسباب دفعت الصين للنجاح فى التغلب على كورونا.. تعرف عليها

3 أسباب دفعت الصين للنجاح فى التغلب على كورونا.. تعرف عليها

التنمية المحلية: تأجيل المقابلات الشخصية للمتقدمين لوظائف الوزارة بسبب كورونا

التنمية المحلية: تأجيل المقابلات الشخصية للمتقدمين لوظائف الوزارة بسبب كورونا

الحبس عقوبة مقاومة رجال الضبط وعدم الامتثال لأوامرهم والتعدى عليهم

الحبس عقوبة مقاومة رجال الضبط وعدم الامتثال لأوامرهم والتعدى عليهم

بعد منع التكدسات بالمصالح الحكومية.. إزاى تستخرج شهادة ميلاد من البيت؟

بعد منع التكدسات بالمصالح الحكومية.. إزاى تستخرج شهادة ميلاد من البيت؟

السكة الحديد تجرى تعديلات بمواعيد القطارات اليوم وتلغى 50%؜ من رحلاتها

السكة الحديد تجرى تعديلات بمواعيد القطارات اليوم وتلغى 50%؜ من رحلاتها

قانون البناء يراعى احتياجات ذوى الإعاقة فى تجهيزات المبانى.. اعرف التفاصيل

قانون البناء يراعى احتياجات ذوى الإعاقة فى تجهيزات المبانى.. اعرف التفاصيل

رئيس وزراء كندا للمستهينين بكورونا: لقد طفح الكيل.. ابقوا بالمنزل "فيديو"

رئيس وزراء كندا للمستهينين بكورونا: لقد طفح الكيل.. ابقوا بالمنزل "فيديو"

اعرف إزاى تبلغ عن الأسواق والمحال المخالفة لقرار الغلق للوقاية من كورونا

اعرف إزاى تبلغ عن الأسواق والمحال المخالفة لقرار الغلق للوقاية من كورونا

إنتاج 11 ألف عبوة كحول يوميًا تركيز 70% وطرحها كمطهرات بالمجمعات الاستهلاكية

إنتاج 11 ألف عبوة كحول يوميًا تركيز 70% وطرحها كمطهرات بالمجمعات الاستهلاكية

تعرف على السجل الإجرامى لجماعة الإخوان بعد مرور 92 عامًا على تأسيسها

تعرف على السجل الإجرامى لجماعة الإخوان بعد مرور 92 عامًا على تأسيسها

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة