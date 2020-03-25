جامعة نجران السعودية تحدد آليات الاختبارات للفصل الحالى

وكالات

عقد مجلس جامعة نجران بالمملكة العربية السعودة، أمس جلسته الثالثة للعام الجامعي الحالي برئاسة مدير الجامعة نـائب رئيس مجلس الجامعة الدكتور فلاح بن فرج السبيعي بحضور أمين مجلس شؤون الجامعات الملكف الدكتور محمد الصالح وأعضاء المجلس، وذلك من خلال الاتصال عن بُعد.

ووفقا لما نشرته وكالة الأنباء السعودي "واس"، أوضحت الجامعة أن المجلس وافق على تحديد آلية اختبارات الطلاب والطالبات، وكيفية احتساب النتائج للفصل الحالي، كما ناقش الموضوعات المدرجة على جدول أعماله واتخذ جملة من القرارات حيالها، وكان من أبرزها أن أقر المجلس استمرار العملية التعليمية عن طريق " البلاك بورد" حتى نهاية الفصل الحالي، واستبدال اختبارات التقويم المستمر التقليدية بوسائل القياس والتقويم المتنوعة عن طريق "البلاك بورد" بما يتناسب مع طبيعة كل مقرر، ويخدم مصلحة الطلاب والطالبات، وكذلك استمرار الاختبارات الفصلية التقليدية عن طريق " البلاك بورد" بآليات متنوعة تشمل اختبارات قصيرة، وواجبات، ومشاركات وبحوث، بالإضافة إلى تقارير وعروض تقديمية.

وأقر المجلس أنه في حال استمرار تعليق الدراسة حتى موعد الاختبارات النهائية فتعقد الاختبارات النهائية كذلك بطرق التقييم المختلفة الآنفة الذكر، ويعتمد رصد النتائج وفق نظام التقديرات المتبع، على أن تستكمل الكليات الصحية والكليات العلمية كل ما يمكن من المقررات بنهاية هذا الفصل، وتحدد الكليات المواد والمقررات التي لا يمكن استكمالها والاختبار فيها عبر نظام Blackboard ليتم تحديد مواعيد الاختبارات النهائية لها لاحقاً.

ووافق المجلس كذلك على التمديد لعموم طلاب وطالبات الجامعة فترة الاعتذار إلكترونياً عن الفصل الدراسي الحالي لمن يرغب، وذلك حتى آخر يوم قبل الاختبارات النهائية دون احتساب الاعتذار من المدة النظامية، مؤكداً ضرورة التيسير على الطلاب والطالبات والوقوف بجانبهم في هذه الظروف الاستثنائية.