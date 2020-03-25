اليوم السابع
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الأربعاء، 25 مارس 2020 06:52 ص
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ثبوت عدم إصابة المتحدثة باسم البيت الأبيض بفيروس كورونا

الأربعاء، 25 مارس 2020 06:29 ص
ثبوت عدم إصابة المتحدثة باسم البيت الأبيض بفيروس كورونا ستيفانى جريشام
رويترز

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قال البيت الأبيض إن المتحدثة باسمه ستيفانى جريشام، التي تخضع للحجر الصحى منذ أن خالطت مسؤولا برازيليا هذا الشهر غير مصابة بفيروس كورونا بعد أن أثبت الفحص ذلك وإنها ستعود للعمل اليوم الأربعاء.

وكانت جريشام، وهي واحدة من كبار مساعدي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مع الرئيس في منتجعه بولاية فلوريدا يوم السابع من مارس عندما استضاف ترامب الرئيس البرازيلي جاير بولسونارو والوفد المرافق له.

وظهر ترامب في صورة وهو يقف إلى جوار المستشار الإعلامي البرازيلي. وأثبتت الفحوص خلو ترامب من المرض.  


البيت الابيض

ترامب

مساعدو ترامب

كورونا

فيروس كورونا

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