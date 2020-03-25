"تموين الإسكندرية": انتظام العمل بالمخابز يوميا وضخ سلع جديدة

الإسكندرية جاكلين منير

صرح محمد سعد الله أحمد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية ، بأن جميع المخابز البلدية تعمل فى مواعيدها الطبيعية دون اى تغيير فى المواعيد أو الحصص او الإنتاج و أنه قد تم التنسيق بين المديرية و الادارة العامة لمباحث التموين وتم استخراج التصاريح اللازمة للعمالة القائمة على الإنتاج للتحرك أثناء فترة الحظر وذلك لانتظام عملية إنتاج الخبز فى مواعيدها دون تأثر و منعا لحدوث تزاحم بين المواطنين على المخابز.

وناشد وكيل الوزارة بالإسكندرية فى بيان صادر اليوم ، المواطنين بعدم التكدس و التزاحم على المخابز حرصا على سلامة صحتهم خلال تلك الفترة.

من جهة أخرى أشار محمد سعد الله أحمد وكيل وزارة التموين و التجارة الداخلية بالإسكندرية ، انه قد تم التنسيق بين المديرية و الشركة العامة لتجارة الجملة للعمل طوال أيام الاسبوع بما فيهم ايام الجمعة و السبت لتوريد السلع التموينية الى البدالين التموينيين و المجمعات الاستهلاكية و منافذ مشروع جمعيتى لضمان توافر السلع التموينية للمواطنين و تم استخراج التصاريح اللازمة للعمالة القائمة على ذلك الأمر للتحرك اثناء فترة الحظر و ذلك لانتظام عملية صرف المقررات التموينية فى مواعيدها دون تأثر و منعا لحدوث تزاحم بين المواطنين على منافذ صرف السلع التموينية.