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"تموين الإسكندرية": انتظام العمل بالمخابز يوميا وضخ سلع جديدة

الأربعاء، 25 مارس 2020 05:03 م
"تموين الإسكندرية": انتظام العمل بالمخابز يوميا وضخ سلع جديدة محمد سعد الله أحمد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية
الإسكندرية جاكلين منير

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صرح  محمد سعد الله أحمد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية ، بأن جميع المخابز البلدية تعمل فى مواعيدها الطبيعية دون اى تغيير فى المواعيد أو الحصص او الإنتاج و أنه قد تم التنسيق بين المديرية و الادارة العامة لمباحث التموين وتم استخراج التصاريح اللازمة للعمالة القائمة على الإنتاج للتحرك أثناء فترة الحظر وذلك لانتظام عملية إنتاج الخبز فى مواعيدها دون تأثر و منعا لحدوث تزاحم بين المواطنين على المخابز.

 

وناشد وكيل الوزارة بالإسكندرية فى بيان صادر اليوم ،  المواطنين بعدم التكدس و التزاحم على المخابز حرصا على سلامة صحتهم خلال تلك الفترة.

 

من جهة أخرى أشار  محمد سعد الله أحمد وكيل وزارة التموين و التجارة الداخلية بالإسكندرية ، انه قد تم التنسيق بين المديرية و الشركة العامة لتجارة الجملة للعمل طوال أيام الاسبوع بما فيهم ايام الجمعة و السبت لتوريد السلع التموينية الى البدالين التموينيين و المجمعات الاستهلاكية و منافذ مشروع جمعيتى لضمان توافر السلع التموينية للمواطنين و تم استخراج التصاريح اللازمة للعمالة القائمة على ذلك الأمر للتحرك اثناء فترة الحظر و ذلك لانتظام عملية صرف المقررات التموينية فى مواعيدها دون تأثر و منعا لحدوث تزاحم بين المواطنين على منافذ صرف السلع التموينية.


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تموين الاسكندرية

السلع التموينية

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