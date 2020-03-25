اليوم السابع
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تموين الأقصر تعلن تعديل مواعيد عمل نظام صرف السلع التموينية بعد حظر التجوال

الأربعاء، 25 مارس 2020 12:10 ص
تموين الأقصر تعلن تعديل مواعيد عمل نظام صرف السلع التموينية بعد حظر التجوال الدكتور تامر صلاح وكيل تموين الأقصر
الأقصر – أحمد مرعى

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أعلن الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين بمحافظة الأقصر، أنه تقرر تعديل مواعيد عمل نظام صرف السلع التموينية لدى المنافذ التموينية وهي "فروع المجمعات الاستهلاكية - فروع مشروع جمعيتي - البقالة التموينية"، لتكون إعتباراً من الساعة السابعة صباحاً حتى الساعة السابعة مساءً، وذلك حتى يتمكن المواطنين من صرف المقررات التموينية، وذلك تنفيذاً لتعليمات الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، وذلك إعتباراً من صباح غداً الأربعاء الموافق 25 مارس 2020 وخلال مدة الحظر.

وأضافت مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالأقصر، أنه في حالة وجود أي مشاكل أو شكاوي خاصه بالبطاقات التموينية أو خطابات الخبز أو مخالفة المخابز البلدية ومخالفات الأسواق والمحلات العامة وخلافه، يتم الإتصال علي الارقام الأتية : محمول او واتس ( 01008015959 ) يوسف محمد حسين و(01005850133) شنودة عبد المسيح، من رجال مديرية التموين بالأقصر.

وكانت قد انطلقت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، أمس الثلاثاء، فى أعمال التعقيم والتطهير المكثفة لكافة المكاتب الإدارية للموظفين بمقر ديوان المديرية ومراكز خدمة المواطنين، وذلك ضمن خطط وزارة الثقافة لمكافحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة، وإتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتأكيد على النظافة العامة، وتنفيذ حملات تطهير وتعقيم المنشآت الحكومية والخدمية وأماكن التجمعات بمدينة الأقصر لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19".

ويقول الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين بالأقصر لـ"اليوم السابع"، أنه تم العمل على تعقيم كافة مكاتب الموظفين والإدارات المختلفة ومراكز خدمات المواطنين لتطهيرها ضد فيروس كورونا المستجد، كما تم العمل على تطهير مقر إدارة تموين بندر الأقصر، ومخازن مديرية التموين بالأقصر، ونظراً للظروف التي تمر بها البلاد وحفاظاً علي أرواح المواطنين وسلامتهم وأسرتهم نادشت المديرية المواطنين بعدم النزول من المنزل لأي سبب من الأسباب، وخاصةً في هذه الفترة الحرجة التي تمر بها البلاد لعدم التزاحم والتكدسات.

 


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