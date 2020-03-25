اليوم السابع
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الأربعاء، 25 مارس 2020 05:53 م
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تعقيم ماكينات الصراف الآلي فى مدينة القناطر الخيرية لمواجهة كورونا

الأربعاء، 25 مارس 2020 05:38 م
تعقيم ماكينات الصراف الآلي فى مدينة القناطر الخيرية لمواجهة كورونا تطهير ماكينات الصراف الآلي بالقناطر الخيرية
القليوبية إبراهيم سالم

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شن مجلس مدينة القناطر الخيرية بالقليوبية بقيادة اللواء ضياء الدين عبد الحميد رئيس المدينة، بالتنسيق مع شباب المدينة، حملة لتعقيم ماكينات الصراف الآلي فى مدينة القناطر الخيرية، حفاظا على أراواح المواطنين من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وقام الشباب، باستخدام مواد ومعدات لتطهير ماكينات الصرف الآلي، حفاظا على المواطنين، كما تضمنت الحملة نشر التوعية بين المواطنين خلال استخدام ماكينات الصراف الآلي لوقاية أنفسهم.

فيما اتخذت محافظة القليوبية عددا من الإجراءات الاحترازية والوقائية التى تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وبناء على التعليمات الواردة من رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية، فقد عقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اجتماعا لبحث ومتابعة الإجراءات التى تتخذها جميع الجهات التنفيذية بالمحافظة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

ووجه المحافظ، خلال الاجتماع، إلى ضرورة استمرار التعقيم والتطهير الكامل لكل أرجاء القليوبية والمنشآت والمؤسسات والشوارع بالمحافظة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد مع ضرورة المتابعة اليومية من جميع الجهات المختصة لإدارة الأزمة بصورة جيدة واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية، ورفع درجة الاستعداد القصوى بالتعاون والتكاتف المستمر بين مديرية الصحة وإدارة الجامعة والتضامن الاجتماعى والهلال الأحمر والطب البيطرى والشباب والرياضة.

كما وجه "الهجان"، إلى ضرورة تفعيل الاستعانة برجال ومعدات الحماية للقيام بعمليات التعقيم والتطهير المستمرة لجميع المنشآت ومجالس المدن والوحدات المحلية ومراكز الشباب والرياضة بالمحافظة، وذلك بالتنسيق مع مديريتى الصحة والطب البيطرى، وأن يتم ذلك بشكل دورى يومياً لتقليل مصادر العدوى ومنع انتشار الفيروس، إلى جانب تفعيل دور الرائدات الريفيات والشباب المتطوعين من طلاب الجامعات والمجتمع المدنى لتوعية المواطنين لمجابهة الفيروس، ووضع خطة للمرور على القرى والأماكن ذات الكثافة السكانية لدعم جهود الدولة ووزارة الصحة فى مواجهة انتشار هذا الفيروس المستجد.

 

تعقيم ماكينات الصراف الآلي فى مدينة القناطر الخيرية 2
تعقيم ماكينات الصراف الآلي فى مدينة القناطر الخيرية 2

 

تعقيم ماكينات الصراف الآلي فى مدينة القناطر الخيرية 3
تعقيم ماكينات الصراف الآلي فى مدينة القناطر الخيرية 3

 

تعقيم ماكينات الصراف الآلي فى مدينة القناطر الخيرية 4
تعقيم ماكينات الصراف الآلي فى مدينة القناطر الخيرية 4

 

تعقيم ماكينات الصراف الآلي فى مدينة القناطر الخيرية 5
تعقيم ماكينات الصراف الآلي فى مدينة القناطر الخيرية 5

 

تعقيم ماكينات الصراف الآلي فى مدينة القناطر الخيرية
تعقيم ماكينات الصراف الآلي فى مدينة القناطر الخيرية

 


اخبار القليوبية

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