تعقيم المعديات النهرية الثلاثة لنقل أهالى الأقصر بين الشرق والغرب لمكافحة كورونا

الأقصر – أحمد مرعى

واصلت محافظة الأقصر أعمال التعقيم والتطهير لكافة المنشآت والمواقع الحيوية بنطاق المدينة، وذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتأكيد على النظافة العامة، وتنفيذ حملات تطهير وتعقيم المنشآت الحكومية والخدمية وأماكن التجمعات بمدينة الأقصر لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19"، وقام رجال مجلس مدينة الأقصر على مدار الساعات الماضية بأعمال التعقيم والتطهير الشاملة للمعديات النهرية الثلاثة التى تنقل مئات الأهالى والموظفين والسيدات والأطفال بصورة يومية بين مدينة الأقصر شرقاً ومدينة القرنة بالبر الغربى، وذلك لحماية المواطنين من إنتشار "فيروس كورونا".

وكان قد نفذ مجلس مدينة الأقصر، برئاسة العميد أيمن الشريف رئيس مدينة الأقصر، عدة حملات عن طريق إدارة المتابعة الميدانية تحت إشراف أحمد عبد الصبور مدير الإدارة، لرش وتعقيم عدد من المناطق والمنشآت الحكومية والأمنية والتي استهدفت اليوم إدارة شرطة المرافق وحملة المعدات بمدينة الأقصر، بالإضافة إلى رش وتعقيم الشوارع بالماء والكلور عن طريق سيارات الرش، باستخدام مطهرات ومواتير رش مخصصة لذلك.

وفى سياق متصل قامت أيضا إدارة الشركة الوطنية للمراسى وخدمات السفن بتطهير وتعقيم مرسى وزارة السياحة بالأقصر، تنفيذا لتوجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وتعليمات العميد أيمن الشريف رئيس المدينة.

وكانت قد واصلت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة الأقصر، من حملاتها للتعقيم والتطهير لمكافحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19"، وذلك تحت إشراف الإدارة العامة لمياه الشرب بقيادة المهندس محمد عويس، حيث قامت إدارة التطهير بأداء بأعمال التطهير اليومية بديوان عام الشركة، وذلك لمكافحة أى مستجدات لقطاعات الشركة ذات الاختلاط المباشر بالمواطنين، وسيارات الشركة المختلفة للحفاظ على الصحة العامة للعاملين بالشركة.