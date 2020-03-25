اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 25 مارس 2020 05:34 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

تعقيم المعديات النهرية الثلاثة لنقل أهالى الأقصر بين الشرق والغرب لمكافحة كورونا

الأربعاء، 25 مارس 2020 05:00 ص
تعقيم المعديات النهرية الثلاثة لنقل أهالى الأقصر بين الشرق والغرب لمكافحة كورونا تعقيم المعديات النهرية
الأقصر – أحمد مرعى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

واصلت محافظة الأقصر أعمال التعقيم والتطهير لكافة المنشآت والمواقع الحيوية بنطاق المدينة، وذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتأكيد على النظافة العامة، وتنفيذ حملات تطهير وتعقيم المنشآت الحكومية والخدمية وأماكن التجمعات بمدينة الأقصر لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19"، وقام رجال مجلس مدينة الأقصر على مدار الساعات الماضية بأعمال التعقيم والتطهير الشاملة للمعديات النهرية الثلاثة التى تنقل مئات الأهالى والموظفين والسيدات والأطفال بصورة يومية بين مدينة الأقصر شرقاً ومدينة القرنة بالبر الغربى، وذلك لحماية المواطنين من إنتشار "فيروس كورونا".

وكان قد نفذ مجلس مدينة الأقصر، برئاسة العميد أيمن الشريف رئيس مدينة الأقصر، عدة حملات عن طريق إدارة المتابعة الميدانية تحت إشراف أحمد عبد الصبور مدير الإدارة، لرش وتعقيم عدد من المناطق والمنشآت الحكومية والأمنية والتي استهدفت اليوم إدارة شرطة المرافق وحملة المعدات بمدينة الأقصر، بالإضافة إلى رش وتعقيم الشوارع بالماء والكلور عن طريق سيارات الرش، باستخدام مطهرات ومواتير رش مخصصة لذلك.

وفى سياق متصل قامت أيضا إدارة الشركة الوطنية للمراسى وخدمات السفن بتطهير وتعقيم مرسى وزارة السياحة  بالأقصر، تنفيذا لتوجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وتعليمات العميد أيمن الشريف رئيس المدينة.

وكانت قد واصلت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة الأقصر، من حملاتها للتعقيم والتطهير لمكافحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19"، وذلك تحت إشراف الإدارة العامة لمياه الشرب بقيادة المهندس محمد عويس، حيث قامت إدارة التطهير بأداء بأعمال التطهير اليومية بديوان عام الشركة، وذلك لمكافحة أى مستجدات لقطاعات الشركة ذات الاختلاط المباشر بالمواطنين، وسيارات الشركة المختلفة للحفاظ على الصحة العامة للعاملين بالشركة.


الاقصر

اخبار الاقصر

تعقيم المعديات النهرية

تعقيم مرسى السياحة بالاقصر

اخبار مصر اليوم

مدينة الاقصر

مكافحة فيروس كورونا

تعقيم المنشات الحكومية

فيروس كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
3 أسباب دفعت الصين للنجاح فى التغلب على كورونا.. تعرف عليها

3 أسباب دفعت الصين للنجاح فى التغلب على كورونا.. تعرف عليها

التنمية المحلية: تأجيل المقابلات الشخصية للمتقدمين لوظائف الوزارة بسبب كورونا

التنمية المحلية: تأجيل المقابلات الشخصية للمتقدمين لوظائف الوزارة بسبب كورونا

الحبس عقوبة مقاومة رجال الضبط وعدم الامتثال لأوامرهم والتعدى عليهم

الحبس عقوبة مقاومة رجال الضبط وعدم الامتثال لأوامرهم والتعدى عليهم

بعد منع التكدسات بالمصالح الحكومية.. إزاى تستخرج شهادة ميلاد من البيت؟

بعد منع التكدسات بالمصالح الحكومية.. إزاى تستخرج شهادة ميلاد من البيت؟

السكة الحديد تجرى تعديلات بمواعيد القطارات اليوم وتلغى 50%؜ من رحلاتها

السكة الحديد تجرى تعديلات بمواعيد القطارات اليوم وتلغى 50%؜ من رحلاتها

قانون البناء يراعى احتياجات ذوى الإعاقة فى تجهيزات المبانى.. اعرف التفاصيل

قانون البناء يراعى احتياجات ذوى الإعاقة فى تجهيزات المبانى.. اعرف التفاصيل

رئيس وزراء كندا للمستهينين بكورونا: لقد طفح الكيل.. ابقوا بالمنزل "فيديو"

رئيس وزراء كندا للمستهينين بكورونا: لقد طفح الكيل.. ابقوا بالمنزل "فيديو"

اعرف إزاى تبلغ عن الأسواق والمحال المخالفة لقرار الغلق للوقاية من كورونا

اعرف إزاى تبلغ عن الأسواق والمحال المخالفة لقرار الغلق للوقاية من كورونا

إنتاج 11 ألف عبوة كحول يوميًا تركيز 70% وطرحها كمطهرات بالمجمعات الاستهلاكية

إنتاج 11 ألف عبوة كحول يوميًا تركيز 70% وطرحها كمطهرات بالمجمعات الاستهلاكية

تعرف على السجل الإجرامى لجماعة الإخوان بعد مرور 92 عامًا على تأسيسها

تعرف على السجل الإجرامى لجماعة الإخوان بعد مرور 92 عامًا على تأسيسها

اليوم.. هيئة النقل العام تبدأ العمل من 6.30 صباحًا حتى 6 مساء

اليوم.. هيئة النقل العام تبدأ العمل من 6.30 صباحًا حتى 6 مساء

احذر.. عقوبات نص عليها قانون الطوارئ للمخالفين لقرارات الحكومة

احذر.. عقوبات نص عليها قانون الطوارئ للمخالفين لقرارات الحكومة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة