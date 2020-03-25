تعرف على نسب الزواج بمحافظات الوجه القبلى.. والفيوم وبني سويف تتصدران

كتب: مدحت عادل

أظهرت بيانات رسمية صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وصول أعلى نسبة للمتزوجين من الذكور في الوجه القبلي لتصل إلى 69.7% بمحافظة الفيوم ومحافظة بني سويف بنسبة 69.4%، أما أدنى نسبة فكانت حوالي 60% في محافظتي الأقصر وأسوان.

ورصدت بيانات جهاز الإحصاء في المقابل أعلى نسبة لغير المتزوجين في نفس المحافظتين السابقتين بنسبة بلغت 37.4% لكل منهما، وأدنى نسبة لغير المتزوجين في محافظة الفيوم بنسبة 28%، فيما لم تزد نسبة الذكور من المطلقين عن 0.9% في محافظة الجيزة وأدنى نسب بلغت 0.3% بمحافظات أسيوط وسوهاج وقنا.

وأوضحت البيانات، ارتفاع نسبة الإناث المتزوجات في الوجه القبلي ليصل إلى 70.9%، مقابل ذلك انخفضت نسبة غير المتزوجات لتصل إلى 16.9%، ونسبة الإناث الأرامل 10.3%، وأرجعت بيانات الإحصاء اختلافات نسب الترمل بين الذكور والإناث إلى أن الإناث تتزوج في سن أصغر من الذكور وبالتالي يتعرضن لظاهرة الترمل بصورة أكبر، كما أنه في الأغلب تبقى النساء اللائي تعرضت للترمل في حالة الترمل ولا يلجأن للزواج مرة أخرى، بعكس الذكور غالبا ما يتزوجوا في حال وفاة الزوجة.

ويبلغ معدل المواليد في إقليم الوجه القبلي نحو 27.4 في الألف، ويلاحظ ارتفاع هذا المعدل بالمقارنة بالرقم المسجل لإجمالي الجمهورية، والذي يبلغ 24.5 في الألف، وأظهرت البيانات، أن معدل المواليد بلغ أقصاه في محافظة أسيوط، حيث بلغ 31.3 في الألف، كما يلاحظ أنها أعلى محافظة يوجد بها نسبة فقراء بين محافظات الوجه القبلي، وفي المقابل بلغت معدلات المواليد إلى أدناها في محافظة الجيزة وبلغت 23.1 في الألف.

وسجلت الساعة السكانية لمبنى الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في فبراير الماضي، وصول عدد سكان مصر إلى 100 مليون نسمة، وبلغ عدد الشباب في مصر من الفئة العمرية من 18 عاماً حتى 29 عاماً نحو 20.2 مليون نسمة، مما يعادل نسبة 21% من إجمالي السكان عام 2019، كما وصل عدد الأسر التي يعيلها الشباب 2 مليون و877 ألف و14 أسرة بنسبة 12.3% من إجمالي السكان