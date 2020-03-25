تعرف على قرارات محافظ جنوب سيناء لمكافحة فيروس كورونا

جنوب سيناء – فايزة مرسال

فى إطار جهود محافظة جنوب سيناء وعلى رأسها اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء لتكثيف وتشديد حالة الاستنفار والاستعداد الكامل لمكافحة فيروس كورونا، والحد من أي انتشار له، وذلك ضمن جهود الحكومة والدولة فى مكافحة فيروس كورونا وكذلك فى رفع وتخفيف الآثار عن الأسر التى تضررت سواء من آثار السيول أو لأن عائلها من العمالة غير المنتظمة المتضررة، قام المحافظ اليوم من مقر العمليات بمدينة طور سيناء بإجراء مراجعات شاملة تباعاً مع مديري مديريات الخدمات المختلفة لمتابعة إنجازات الأعمال بالمحافظة، خاصةً للتأكيد عن التخفيف على كاهل المواطن بجنوب سيناء، وقد أصدر العديد من التوجيهات والقرارات التي تضمنت:

قرار بتخفيض الإيجارات والإشغالات إلى 25% لمدة 3 أشهر اعتباراً من 1/4/2020 حتى 30/6/2020 م

وأكد المحافظ على الاستمرار والإسراع فى تنفيذ أعمال التطهير بالرش فى كافة المدن لمختلف مكونات المدن خاصة الطرق والميادين والمنشآت الهامة والحيوية وأثنى على مجهود مدينة شرم الشيخ فى إجراء الرش الكامل للمدينة أمس الأمر الذى أكد تنفيذه فى باقى المدن فوراً، وقد قام بإجراء العديد من الاتصالات الفورية بعدد من القيادات بالقوات المسلحة والإنتاج الحربى لسرعة توفير المعدات والمواد الكيميائية اللازمة لأعمال الرش والتطهير بالمدن والتى من المقرر أن تبدأ غداً.

وأوضح المحافظ قيام مديرية التضامن الاجتماعى بصرف إعانات عاجلة لعدد (2) أسرة من مدينة رأس سدر من المتوفين عائلهم جراء السيول الأخيرة بواقع (25) ألف جنيه من مديرية التضامن الاجتماعى، و(5000) جنيه من مؤسسة التكافل الإجتماعى بطلب من الوزيرة، وكذا (25) ألف جنيه من الجمعية الشرعية ويكون إجمالى ما حصلت عليه أسرة المتوفى (55) ألف جنيه وما زال إجراءات الحصر للممتلكات لأسر مدن جنوب سيناء لصرف المساعدات الآجلة، بالإضافة إلى أنه تم طلب دعم لصندوق الإعانة والكوارث بواقع 10 ملايين جنيه.

أكد على تمام توزيع كميات (1850 كرتونة وجبات جافة) من مديرية التربية والتعليم على متضررى السيول

كما أكد على القيام بحصر جميع المنازل التي تهدمت أو التي تحتاج إلى ترميم لاتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع المجتمع المدني والجمعيات الأهلية والهيئة الهندسية.

أكد على توزيع دقيق بقيمة (71) ألف جنيه على الأسر المتضررة من السيول وأيضا مشاركة جمعية السوق القديم بشرم الشيخ فى توزيع الوجبات الجافة لمدن خليج السويس.

أكد على قيام مديرية القوى العاملة أيضاً بصرف منحة استثنائية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالإدارة والتي تحمل كارنيه صادر من إدارة العمالة غير المنتظمة بواقع (500) جنيه تصرف من مكاتب البريد على مستوى الجمهورية لعدد (3644) من العمالة غير المنتظمة المسجلة بالإدارة وتم إيداع مبلغ (1.822.000) جنيه بمكتب البريد على أن يتم الصرف إعتباراً من 30/3/2020 ولمدة شهر.

وأكد قيام مديرية القوى العاملة باستخراج شهادة أمان بفئة (500) جنيه للصيادين المسجلين بإدارة العمالة غير المنتظمة وذلك على نفقة القوى العاملة بجنوب سيناء.

أكد إتاحة الفرصة لباقي العمالة غير المنتظمة غير المسجلة بإدارة العمالة غير المنتظمة بجنوب سيناء أن تقوم بتسجيل نفسها على الموقع الإلكتروني لوزارة القوى العاملة كما يلي:

www.manpower.gov.eg

وأشار إلى قيام مديرية الأوقاف بسرعة العمل على صرف مبلغ (350) ألف جنيه لعدد (700) أسرة من الذين تضرروا من آثار السيول وفيروس كورونا والذين فقدوا أعمالهم للعمالة غير المنتظمة والأسر الأشد احتياجاً بمحافظة جنوب سيناء بواقع (500) جنيه لكل أسرة على الفور وذلك بالتنسيق مع مديرية التضامن الإجتماعى لعدم إزدواجية الصرف.