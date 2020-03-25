اليوم السابع
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تعرف على طريقة تنفيذ حظر التجوال الليلية بشوارع مصر.. فيديو

الأربعاء، 25 مارس 2020 02:01 م
تعرف على طريقة تنفيذ حظر التجوال الليلية بشوارع مصر.. فيديو اللواء أشرف يعقوب الخبير الأمنى
كتب محمود عبد الراضي

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قال اللواء أشرف يعقوب الخبير الأمنى، إنه لا تهاون فى تنفيذ قرار حظر التجوال منذ السابعة مساء اليوم، حيث ستشهد البلاد إجراءات صارمة لتنفيذ الحظر، مشدداً على المواطنين بأهمية مساعدة الجهات المعنية فى تنفيذ القرار والبقاء فى منازلهم وعدم النزول للشوارع نهائياً.

وأضاف الخبير الأمنى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الداخلية ستتعامل بحسم وحزم مع أية محاولات للخروج عن القانون، وستضرب بيد من حديد ضد المخالفين، من خلال اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

 

ولفت الخبير الأمنى، إلى أن البلاد ستشهد تعزيزات أمنية غير مسبوقة على طول امتدادها من أسوان للإسكندرية، ويتم الدفع بدوريات أمنية لتنفيذ القرار.

 

ونوه الخبير الأمني، إلى أن هذه الإجراءات تهدف فى المقام الأول للحفاظ على حياة المواطنين وسلامتهم من أى مكروه، ولضمان عدم انتشار الفيروس الأخطر وتفشي الوباء، مشددًا على أنه لا مجال للتهاون وضرورة التكاتف المجتمعى حتى نعبر هذه الأزمة التي يمر بها العالم بأكمله.

 

وتبدأ الجهات المعنية، فى السابعة مساء اليوم الأربعاء، تنفيذ قرار حظر حركة الطرق على مستوى الجمهورية حتى الساعة السادسة صباح غداً الخميس، فى إطار الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمجابهة فيروس كورونا المستجد، ولحماية المصريين من أية أخطار قد يتعرضوا لها.

 

وأكدت وزارة الداخلية، البدء فى تنفيذ قرار رئاسة مجلس الوزراء الخاص بالإغلاق وحظر التحرك فى المواعيد المحددة.

 

وأهابت الداخلية بالمواطنين الالتزام بتنفيذ القرار، وإنها على يقين من تجاوب أبناء الشعب المصرى مع إجراءات الحظر والتلاحم مع جهود رجال الشرطة لتنفيذها بهدف الحفاظ على الأمن والصحة العامة للمواطنين، وإنها سوف تتخذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

 

وتأتى تلك التحركات بعد قرار رئيس مجلس الوزراء بحظر الانتقال أو التحرك للمواطنين على جميع الطرق من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحًا؛ لمدة أسبوعين، درءًا لأية تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد، مع السماح بالحركة الضرورية المرتبطة بالاحتياجات الطارئة التى يُقدرها مأمورو الضبط القضائى، كما قرّر الدكتور مصطفى مدبولى توقف جميع وسائل النقل الجماعى العامة والخاصة من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحًا، ويُستثنى من هذا القرار السيارات التى تنقل المواد والسلع الغذائية والخضراوات بكافة أنواعها.

 

 

كما قرر رئيس الوزراء، إغلاق كافة المحال التجارية والحرفية، بما فيها محال بيع السلع وتقديم الخدمات، والمراكز التجارية " المولات التجارية"، ابتداءً من الساعة الخامسة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحًا أمام الجمهور، وذلك خلال أيام الأسبوع فيما عدا يومى الجمعة والسبت، فيكون الغلق على مدار الأربع والعشرين ساعة، ولا يسرى ذلك على المخابز، ومحال البقالة، والصيدليات، والسوبر ماركت المتواجدة خارج المراكز التجارية.


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الداخلية

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