اليوم السابع
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الأربعاء، 25 مارس 2020 11:59 م
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تعرف على أهم قرارات جهاز تنمية دمياط الجديدة للحد من انتشار كورونا

الأربعاء، 25 مارس 2020 10:55 م
تعرف على أهم قرارات جهاز تنمية دمياط الجديدة للحد من انتشار كورونا محافظ دمياط
دمياط معتز الشربينى

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أعلن جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة عن عدة قرارات ضمن الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا، وفى ضوء قرار مجلس الوزراء بشأن خطة الدولة لحماية المواطنين من تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد، حيث تقرر تعليق العمل بالمراكز التكنولوجية وخدمة المواطنين بالهيئة وأجهزتها لكل الخدمات سواء تراخيص بناء أو رخص تشغيل أو طلب توصيل مرافق - تسليم وحدات أو تنازلات أو أى خدمات عقارية أخرى وغيرها اعتبارًا من اليوم  الأربعاء  ولمدة أسبوعين

كما تصمنت القرارات الآتى:

- تأجيل تحصيل فواتير المياه لما بعد انتهاء تعليق العمل بمراكز خدمة المواطنين

- شحن كارت عداد المياه فقط

وتسهيلا علي  المواطنين يمكنك إدخال القراءات الخاصة بعداد مياه الشرب على النت من خلال الرابط

مع  التأكد من رقم الحساب المدون علي الفاتورة والتأكد من قراءة العداد

ولعداد المياه الكارت :

-  تم تنظيم العمل بحيث يكون شحن العدادات من الساعة 8.30 صباحاً حتى 5.00 مساءا 

  اما بالنسبة بعد مواعيد العمل :

- تم برمجة الكروت لتشغيل العدادات حتى صباح اليوم التالى من خلال تمرير الكرت على المنطقة المخصصة للشحن بالعداد، وفى حالة انتهاء رصيد العداد يتم تمرير الكارت على العداد مرة اخرى بعد الساعة 3 مساءاً لمرة واحدة  ويتم تحصيل المبلغ عند الشحن

لتلقى بلاغات شبكات المياه والصرف الصحى يمكن التواصل على الربط التالى

 


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