تطهير شوارع قرى كوم أمبو وإدفو للوقاية من فيروس كورونا

أسوان - صلاح المسن - عبد الله صلاح

شهدت اليوم قرى ومدن أسوان حملة تعقيم وتطهير واسعة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، من قبل المبادرات الشبابية والجمعيات الأهلية والأجهزة التنفيذية.

حيث قامت اليوم إحدى الجمعيات بقرية الشبيكة بمركز كوم امبو بمحافظة أسوان بتطهير المساجد والشوارع والمدارس والمنازل بالمطهرات والكلور وذلك ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية التى وضعتها الدولة، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

كما قامت الوحدة المحلية لقرى وادي الرديسية بمركز ادفو بعمل تعقيم كامل للوحدة المحلية وتغطية جميع المداخل والمخارج وأماكن تجمعات المواطنين ومكاتب الموظفين والمكاتب الخاصة بشبكات هندسة الكهرباء وشبكة المياه وجميع المعدات وسيارات الحملة الميكانيكية.

كما قامت الوحدة المحلية بقرية الكلح شرق بمركز ادفو بالتعاون مع أهالى الكلح شرق وشباب القرية وموظفي الإسعاف بالقرية بحمله أحمى نفسك برش وتعقيم في الشوارع والمنشات الحكومية بالجهود الذاتية على أن يكون العمل الفعلي كل يوم كما قامت الوحدة المحلية بالمرور على بعض القرى ورشها ضد البعوض والناموس والحشرات الطائرة بجهاز التيفا الموجود بالوحدة.

في نفس السياق واصلت مديرية الشئون الصحية بأسوان، الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية لمكافحة فيروس كورونا المستجد بهدف حماية صحة وسلامة المواطنين، وذلك من خلال قيام الرائدات الريفيات بحملات تعقيم وتطهير لماكينات الصرف الآلي بالبنوك علي مستوي مراكز أسوان, وذلك لتجنب العدوى, بالإضافة لذلك أيضا يتم عمل توعية للمواطنين عن المرض وطرق تجنب العدوى.

كما قامت مديرية الشئون الصحية بتخصيص فرق الانتشار السريع علي أكمنة ومداخل أسوان, لعمل الفحص الحراري لكل المواطنين والسائقين القادمين داخل السيارات.

فى سياق آخر، طالب اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، مديرى البنوك بنطاق المحافظة بضرورة إجراء رش المطهرات وتعقيم ماكينات الصرف الآلى وخاصة لوحة المفاتيح التى سيتناوب على استعمالها الآلاف من المواطنين لصرف المرتبات والمستحقات المالية لضمان عدم انتقال عدوى فيروس كورونا المستجد فيما بينهم.

وأشار محافظ أسوان، ، إلى العمل لأخذ الاحتياط والحذر من المواطنين بعدم الازدحام والحفاظ على مسافة آمنة لا تقل عن متر أثناء استعمال لوحة مفاتيح ماكينات الصرف الآلى، بجانب ارتداء المواطنين للقفازات الطبية والكمامات، علاوة على استخدام أدوات للضغط على أزرار اللوحة دون ملامستها بأصابع الأيدى.

وأضاف اللواء أشرف عطية بأهمية زيادة الوعى بين المواطنين للأخذ بالإجراءات الوقائية للحد من انتشار الفيروس خلال فترة صرف المرتبات والمستحقات المالية من أقرب ماكينة صرف آلى للمنزل أو موقع العمل .

وأكد محافظ أسوان، أن هناك غرفة عمليات بأشراف من الدكتور أحمد شعبان نائب المحافظ لمتابعة أى تجاوزات فى هذا الاتجاه، مشدداً على المسئولين باتخاذ الإجراءات الرادعة حيال كل من يخالف تنفيذ ذلك وعدم الالتزام بالمواعيد المحددة للإغلاق باستثناء خدمات توصيل الطلبات للمنازل وجميع الأماكن التى تبيع السلع الغذائية مثل المخابز ومحال البقالة والصيدليات والسوبر ماركت والمجمعات الاستهلاكية.







