اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 25 مارس 2020 11:36 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

تسجيل 43 وفاة جديدة فى بريطانيا ليصل الإجمالى إلى 437

الأربعاء، 25 مارس 2020 11:26 م
تسجيل 43 وفاة جديدة فى بريطانيا ليصل الإجمالى إلى 437 كورونا
ماجد تمراز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت بريطانيا عن تسجيل 43 حالة وفاة جديدة مصابة بفيروس كورونا المستجد، لتصل عدد حالات الوفاة إلى 437 حالة حتى الآن.

قررت السلطات البريطانية، إنشاء مستشفى جديد بمركز "إيكسيل" للمعارض بشرق العاصمة البريطانية، لندن، بطاقة استيعابية قدرها 4 آلاف سرير وذلك لاستقبال ومعالجة الحالات الخطرة لمرضى عدوى فيروس كوفيد-19.

ووفقا لما نشر على موقع وكالة الأنباء السعودية "واس"، أفادت وسائل إعلام بريطانية، بأنه استجابة لدعوة المملكة المتحدة للمسعفين المتقاعدين للعودة إلى خدمة الصحة الوطنية البريطانية تقدم، بحسب وزير الصحة البريطاني، مات هانكوك، أكثر من 11,500 شخص، بما فيهم 2,660 طبيباً و6,147 ممرضاً وممرضة، بطلبات لذلك، كما أن أكثر من 18,000 طالب طب سينضمون إلى القوى العاملة فى خدمة الصحة الوطنية البريطانية.

وكانت المملكة المتحدة البريطانية، قج شهدت، أكبر ارتفاع يومى لها فى وفيات المصابين بفيروس كورونا، حيث توفى 87 حالة من ضمنهم 21 فى المستشفى نفسه.

قالت صحيفة الجارديان البريطانية، إنه يمثل هذا الارتفاع زيادة بنسبة 26% تقريبًا خلال 24 ساعة، ليرتفع إجمالى عدد الوفيات فى المملكة المتحدة من 335 إلى 422 شخصًا.


كورونا

فيروس كورونا

بريطانيا

اصابات كورونا

ضحايا كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

رئيس وزراء السودان: وزير الدفاع الراحل كان جسرا ربط المكونين المدنى والعسكرى

الأربعاء، 25 مارس 2020 11:18 م

التزموا بيوتكم .. نصيحة الإيطاليين للمصريين مع تطبيق حظر التجول.. فيديو

الأربعاء، 25 مارس 2020 11:17 م

متحدث الصحة: مصر من أعلى نسب الشفاء من فيروس كورونا على مستوى العالم

الأربعاء، 25 مارس 2020 11:17 م

أخبار النادى الاهلى اليوم الأربعاء 25 \ 3 \ 2020

الأربعاء، 25 مارس 2020 11:17 م

وزير النقل: من الغد زيادة قطارات المترو ودقيقة ونصف فقط بين الرحلات

الأربعاء، 25 مارس 2020 11:17 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الملكة إليزابيث تجرى اتصالاً هاتفيًا مع بوريس جونسون من داخل العزل الصحى

الملكة إليزابيث تجرى اتصالاً هاتفيًا مع بوريس جونسون من داخل العزل الصحى

فيديو.. وزير الداخلية: المواطنون على علم بالأزمة عالميًا ونثق بوعى المصريين

فيديو.. وزير الداخلية: المواطنون على علم بالأزمة عالميًا ونثق بوعى المصريين

متحدث الوزراء: إعفاء الموظفين المقيمين خارج القاهرة من الحضور لمقر عملهم

متحدث الوزراء: إعفاء الموظفين المقيمين خارج القاهرة من الحضور لمقر عملهم

رسائل وزير الداخلية من الشارع فى الساعات الأولى لتطبيق حظر التجوال.. اللواء محمود توفيق: مؤتمنون على حماية أمن وسكينة المواطنين.. التعامل بحزم مع محاولات التشكيك فى إجراءات الدولة.. ويجب التكاتف لعبور الأزمة

رسائل وزير الداخلية من الشارع فى الساعات الأولى لتطبيق حظر التجوال.. اللواء محمود توفيق: مؤتمنون على حماية أمن وسكينة المواطنين.. التعامل بحزم مع محاولات التشكيك فى إجراءات الدولة.. ويجب التكاتف لعبور الأزمة

مكاسب السوبر المصري والإفريقى..ثلاثة ملايين يورو زيادة فى سعر 3 لاعبين بالزمالك

مكاسب السوبر المصري والإفريقى..ثلاثة ملايين يورو زيادة فى سعر 3 لاعبين بالزمالك

صور.. وزير الداخلية يتفقد الشوارع فى الساعات الأولى من تطبيق حظر التجوال

صور.. وزير الداخلية يتفقد الشوارع فى الساعات الأولى من تطبيق حظر التجوال

هدوء تام بميدان لبنان والشوارع المجاورة وإغلاق المطاعم تنفيذا لحظر التجول.. فيديو وصور

هدوء تام بميدان لبنان والشوارع المجاورة وإغلاق المطاعم تنفيذا لحظر التجول.. فيديو وصور

التزام المواطنين بقرار حظر التجوال وخلو شوارع وسط القاهرة من المارة.. صور

التزام المواطنين بقرار حظر التجوال وخلو شوارع وسط القاهرة من المارة.. صور

الصحة فى رسائل SMS للأطباء: أنتم أبطال مصر فى المعركة ضد فيروس كورونا

الصحة فى رسائل SMS للأطباء: أنتم أبطال مصر فى المعركة ضد فيروس كورونا

بدء حظر التجوال في أنحاء البلاد وانتشار شرطي مكثف في الشوارع

بدء حظر التجوال في أنحاء البلاد وانتشار شرطي مكثف في الشوارع

الداخلية تضبط أطنانا من الأغذية احتكرها التجار وكمامات مغشوشة.. فيديو

الداخلية تضبط أطنانا من الأغذية احتكرها التجار وكمامات مغشوشة.. فيديو

الصحة تعلن خطة جديدة لمحاربة فيروس كورونا ابتداء من الخميس ٢٦ مارس..فيديو

الصحة تعلن خطة جديدة لمحاربة فيروس كورونا ابتداء من الخميس ٢٦ مارس..فيديو

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة