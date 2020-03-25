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ترامب: سنظل قوة اقتصادية رائدة ونحقق نصرا على فيروس كورونا

الأربعاء، 25 مارس 2020 12:05 ص
ترامب: سنظل قوة اقتصادية رائدة ونحقق نصرا على فيروس كورونا ترامب
كتب رامى محيى الدين

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قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مؤتمر صحفى: سنظل قوة اقتصادية رائدة، ونحن نحقق نصرا على فيروس كورونا، وسنعمل على إعادة الزخم لاقتصادنا، أزمة كورونا تظهر أهمية حماية حدودنا.

كشفت منظمة الصحة العالمية، إن آخر إحصائيات صدرت عن الحالات المؤكدة لفيروس كورونا فى العالم حتى اليوم الثلاثاء الموافق 24 مارس، تشير إلى إصابة 372757 ألف شخص ووفاة 16231ألف وفاة فى العالم، ووصل الفيروس الى 194 دولة فى العالم.

يذكر أنه منذ تفشى جائحة فيروس كورونا فى مختلف دول العالم، انتشرت الكثير من المواقع المزيفة على مواقع التواصل الاجتماعي تدعى بيعها لأدوية ولقاحات لفيروس كورونا.

وقد كشفت صحيفة ديلى ميل البريطانية، أن وزارة العدل الأمريكية، كانت قد أغلقت موقعًا على الإنترنت يسمى:"coronavirusmedicalkit.com "، لبيع اللقاحات الزائفة التي زعموا أنها من منظمة الصحة العالمية، وزعم الموقع أنه يتيح الوصول إلى مجموعات لقاحات منظمة الصحة العالمية مقابل رسوم شحن تبلغ 4.95 دولار.

وأكدت منظمة الصحة العالمية، إنه لا يوجد حاليًا أي لقاحات ليفروس كورونا  COVID-19 ولا تقوم منظمة الصحة العالمية بتوزيع أي لقاحات،

يأتي ذلك في الوقت الذي حث فيه المدعي العام بيل بار المدعين الفدراليين على وقف المعلومات الخاطئة عن فيروس كورونا واعتبارها أولوية في الولايات المتحدة.

وأكد مسؤولون من وزارة العدل بعدم وجود لقاحات COVID-19 حاليًا لفيروس كورونا، ولا تقوم منظمة الصحة العالمية بتوزيع أي لقاحات، حيث أمر قاض فيدرالي في تكساس بإغلاق الموقع، بحسب البيان.

 

 

 


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