اليوم السابع
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تجديد حبس موظفة بماسبيرو لاتهامها بالنصب على المواطنين

الأربعاء، 25 مارس 2020 12:52 م
تجديد حبس موظفة بماسبيرو لاتهامها بالنصب على المواطنين سجن - أرشيفية
كتب سليم على

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جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة،  حبس موظفة باتحاد الإذاعة والتليفزيون بماسبيرو، لمدة 45 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامها بالنصب والاحتيال على المواطنين، والاستغلال الوظيفى.

وكان مدير مباحث الأموال العامة تلقى بلاغًا من صاحب شادر سمك اتهم فيه موظفة في قطاع الأخبار باتحاد الإذاعة والتليفزيون، بالاستيلاء منه على مبلغ 80 ألف جنيه بعد إيهامه بقدرتها على توفير فرصة عمل له في دولة فرنسا، ولم تنفذ وعدها، ودلت التحريات على صحة البلاغ.

وبعد اتخاذ الإجراءات القانونية أعد رجال المباحث بالتنسيق مع مباحث القاهرة خطة، وتم ضبط المتهمة بمنطقة بولاق أبو العلا، وحُرر محضر وتولت النيابة التحقيق، وتواجه المتهمة في تلك الواقعة تهمة النصب والاحتيال.

 

وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى تنتظرها المتهمة:

 

تواجه المتهمة فى تلك الواقعة  تهمة النصب والاحتيال، وتنظر أمام محكمة الجنح.

 

يقول المشرع، يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها أما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو احداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال، أو ايهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، واما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه، وأما باتخاذ اسم كاذب أو صفه غير صحيحة. أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة. ويجوز جعل الجانى فى حالة العود تحت ملاحظة الشرطة مدة سنة على الاقل وسنتين على الأكثر".


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