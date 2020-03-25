تأجيل مزاد دورات الممشى السياحى بالأقصر المقرر له غداً لحين انتهاء "كورونا"

الأقصر – أحمد مرعى

أعلن عز الدين عبد الله صديق مدير ادارة المشتريات بمحافظة الأقصر، عن تأجيل المزاد الخاص بحق انتفاع المحلات وكافتيريا ودورات المياه الشاغرة بالممشى السياحى بمدينة الأقصر لمدة 15 سنة، والذى كان من المقرر اجرائه غداً الخميس، على أن يتم تحديد موعد المزايدة عقب إنتهاء مدة الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وذلك بناء على تعليمات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.

وأضاف عز الدين عبد الله صديق مدير إدارة المشتريات بمحافظة الأقصر – فى بيان صحفى – أنه المحافظة قررت من قبل إستمرار المزايدات العلنية العامة وإقامتها فى مواعيدها المقررة، وذلك فى إطار التوجيهات الصحية والإجراءات الاحترازية للحد من التجمعات البشرية تقرر التنبيه على مسئولى القاعات المقرر عقد المزايدات بها بالتأكد من التهوية اللازمة للقاعة، والتنبيه على مسئولى الأمن بالديوان العام بعدم دخول أى شخص للقاعة عند انعقاد جلسات المزايدات باستثناء مشترى كراسة الشروط والمواصفات تجنباً لدخول غير المتزايدين، مما قد يؤدي إلى التزاحم الغير مبرر، وأن يجلس فى كل صف بمقاعد القاعة عدد 4 متزايدين فقط.

وكانت قد أعلنت إدارة العقود والمشتريات بمحافظة الأقصر، عن طرح المزايدات العلنية العامة المختلفة لخدمة المواطنين، وذلك عبر طرح مزايدة بحق انتفاع مبني مركز الاستعلام السياحي بميدان المحطة بمدينة الأقصر لمدة خمس عشر سنة، وذلك عبر جلسة المزاد وذلك بتأمين مؤقت 275000 جنية، وكراسة الشروط بسعر 499 جنية، كما تم طرح حق استغلال كافتيريا البيت النوبي بالطود لمدة خمس عشر سنة، وذلك بتأمين مؤقت 10000 جنية، وكراسة الشروط بسعر 299 جنية لكل مزايدة، كما تقرر طرح مزايدة علنية بحق انتفاع المحلات وكافتيريا ودورات مياه الشاغرة بالممشى السياحي بمدينة الأقصر لمدة خمس عشر سنة، وذلك عبر جلسة المزاد يوم الخميس الموافق 26 مارس، ويبلغ التأمين المؤقت 5000 جنيه لكل دورة مياه، و5000 جنيه لكل محل 4×4م2، و10000 جنيه لكل محل 4×7م2، و35000 جنيه للكافيتريا 91م2، وكراسة الشروط بسعر 299 جنية، وتباع كراسات الشروط والمواصفات بإدارة العقود والمشتريات بالجزيرة العوامية تليفون / 0952281578.

ومن المقرر أن تنعقد جلسات المزاد بديوان عام محافظة الأقصر الساعة الثانية عشر ظهراً في المكان والموعد المحددين لكل مزاد، ويزاد التأمين المؤقت إلى 10% من قيمة العقد عن الثلاث سنوات الأولى فور الرسو ويجدد التأمين قبل بداية الثلاث سنوات التالية، وذلك بمراعاة الزيادة السنوية في قيمة التعاقد المنصوص عليها بالعقد، على أن تقدم المستندات المبينة بكراسات الشروط، ويمكن الاطلاع والحصول علي نسخة من كراسة الشروط والمواصفات وذلك بالدخول على موقع بوابة التعاقدات العامة (www.etenders.gov.eg)، وذلك بناءاً على القانون 182 لسنة 2018م ولائحته التنفيذية مكملا للإعلان.