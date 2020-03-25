اليوم السابع
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بومبيو: سعينا لإطلاق سراح جميع المساجين فى سوريا لأسباب إنسانية

الأربعاء، 25 مارس 2020 06:02 م
بومبيو: سعينا لإطلاق سراح جميع المساجين فى سوريا لأسباب إنسانية مايك بومبيو - أرشيفية
كتب - أحمد صلاح العزب

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قال مايك بومبيو، وزير الخارجية الأمريكى، إن الولايات المتحدة سعت لإطلاق سراح المساجين فى سوريا وذلك لأسباب إنسانية، ورد ذلك فى خبر عاجل لقناة الحدث منذ قليل.

 

من ناحية أخرى، زاد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو من حدة انتقاداته لتعامل الصين مع تفشي فيروس كورونا، قائلا إن الحزب الشيوعي الصيني الحاكم لا يزال يحرم العالم من المعلومات التي يحتاجها للحيلولة دون حدوث إصابات أخرى.

 

وكرر بومبيو، في مقابلة مع برنامج واشنطن ووتش الإذاعي أمس الثلاثاء، اتهامات سابقة بأن تأخر بكين في مشاركة المعلومات حول الفيروس سبّب مخاطر للناس في أنحاء العالم وقال إن هذا "عرّض حقا حياة الألوف للخطر".

 

وتابع قائلا "ما يقلقني هو أن هذا التعتيم وهذا التضليل الذي يشارك فيه الحزب الشيوعي الصيني لا يزال يحرم العالم من المعلومات التي يحتاجها كي يتسنى لنا منع حدوث إصابات جديدة أو تكرار شيء كهذا مرة أخرى".

 

واتهم بومبيو كذلك إيران وروسيا بشن حملات تضليل بخصوص الفيروس.

 

وقال "لا تزال حملات التضليل مستمرة من قبل روسيا وإيران إضافة إلى الصين". وأضاف "يقولون إنه جاء من الجيش الأمريكي ويقولون إنه ربما بدأ في إيطاليا، كل شيء للتنصل من المسؤولية".

 

لكنه رغم انتقاده القوي للصين أحجم عن الإشارة للفيروس باسم "الفيروس الصيني" أو "فيروس ووهان"، وهو ما حدث مرارا من قبل وأثار غضب الصين.

 

وقال "سيحين وقت توجيه الاتهامات"، لكنه أضاف أن من المهم أن يعرف العالم ما يحدث بالفعل.

 

وتابع قائلا "هذه أزمة عالمية مستمرة نحتاج للتأكد من أن كل دولة تتعامل اليوم بشفافية وتتشارك المعلومات عما يحدث بالفعل كي يتسنى للمجتمع العالمي وللرعاية الصحية العالمية وللعاملين في مجال الأمراض المعدية أن يبدأوا معالجة هذا بشكل شامل".

 

وأضاف بومبيو أنه لا بد من اتخاذ "قرارات في غاية الأهمية" مستقبلا حول هيكل العلاقات الأمريكية الصينية.

 


مايك بومبيو

سوريا

فيروس كورونا

كوفيد 19

الولايات المتحدة الامريكية

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