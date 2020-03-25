بورصات الخليج خضراء بجلسة الأربعاء..و"دبى" تربح 11.6 مليار درهم

كتب هانى الحوتى

ارتفعت بورصات الخليج، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ تصدرت بورصة دبى الأكثر ارتفاعا بنسبة 6.42% ليربح 11.6 مليار درهم، وواصلت مؤشرات بورصة الكويت للجلسة الثانية على التوالى، ودفع سهم البنك الأهلي المتحد بورصة البحرين للمنطقة الخضراء، وواصلت بورصة السعودية ارتفاعها للجلسة الثالثة على التوالى.



بورصة دبى ارتفع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 6.42% رابحاً 109.99 نقطة ليغلق عند مستوى 1823.01 نقطة، متأثراً بتحسن أداء أسواق المال العالمية بعد سلسلة من الخسائر نتيجة مخاوف انتشار فيروس كورونا، مما أدى إلى تراجع أسعار النفط. ارتفع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 6.42% رابحاً 109.99 نقطة ليغلق عند مستوى 1823.01 نقطة، متأثراً بتحسن أداء أسواق المال العالمية بعد سلسلة من الخسائر نتيجة مخاوف انتشار فيروس كورونا، مما أدى إلى تراجع أسعار النفط.

وبلغت أحجام التداول بختام تعاملات اليوم 376.9 مليون سهم محققة ما قيمته 343.9 مليون درهم من خلال تنفيذ 6240 صفقة لعدد 33 سهما، وارتفع 27 سهماً، فيما انخفضت 5 أسهم، واستقر سهم واحد.

وارتفعت 8 قطاعات ببورصة دبى على رأسها قطاع العقارات بنسبة 10.90%، أعقبه قطاع الاستثمار بنسبة 7.76%، تلاه قطاع النقل بنسبة 6.22%، ثم قطاع التأمين بنسبة 5.12%، ثم قطاع البنوك بنسبة 4.30%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 3.95%، ثم قطاع السلع بنسبة 3.39%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 1.66%.

وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة الشركة الإسلامية العربية للتأمين-سلامة بنسبة 14.74%، ثم سهم شركة إعمار مولز بنسبة 14.28%، وتصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم شركة دار التكافل بنسبة 4.87%، ثم سهم بنك دبى التجارى بنسبة 4.78%، فيما تصدر سهم إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولا حسب القيمة بحجم 29 مليون ورقة بقيمة 65.8 مليون درهم، والذى ارتفع بنسبة 11.53%.

بورصة البحرين ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 1.82% رابحاً 24.78 نقطة ليغلق عند مستوى 1385.06 نقطة، مدفوعاً بصعود قطاعات البنوك التجارية والاستثمار والخدمات. ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 1.82% رابحاً 24.78 نقطة ليغلق عند مستوى 1385.06 نقطة، مدفوعاً بصعود قطاعات البنوك التجارية والاستثمار والخدمات.

وجرت تداولات على بورصة البحرين بختام التعاملات بحجم 3.6 مليون سهم بقيمة 520.9 ألف دينار.

وقاد الارتفاع ببورصة البحرين، قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 98.81% مدفوعاً بصعود سهم البنك الأهلى المتحد بنسبة 5.34%، بنك البحرين الوطنى بنسبة 1.61%، ثم قطاع التأمين بنسبة نمو 6.16% مدفوعا بصعود سهم شركة البحرين الوطنية القابضة بنسبة 1.49%.

كما ارتفع قطاع الاستثمار بنسبة نمو 3.06% مدفوعاً بصعود سهم مجموعة جى اف اتش المالية بنسبة 5.11%، ثم قطاع الخدمات بنسبة نمو 1.54% مدفوعاً بصعود سهم شركة إى بى إم تيرمينالز البحرين بنسبة 1.90%.

بورصة الكويت أنهت بورصة الكويت، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعى لمؤشراتها، مدفوعة بصعود 8 قطاعات على رأسها المواد الأساسية والبنوك.

وصعد مؤشر السوق العام بنسبة 2.45% رابحاً 118.28 نقطة ليغلق عند مستوى 4942.57 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 2.72% رابحاً 141.63 نقطة ليغلق عند مستوى 5342.30 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 1.76% رابحاً 71.8 نقطة ليغلق عند مستوى 4155.64 نقطة، وارتفع مؤشر رئيسى 50 بنسبة 1.93%، رابحاً 77.71 نقطة ليغلق عند مستوى 4112.75 نقطة.

وجرى التداول بختام التعاملات على 248.5 مليون سهم بقيمة 55.9 مليون دينار كويتى عبر 13.5 ألف صفقة.

وارتفعت 8 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع المواد الأساسية بنسبة 6.56%، أعقبه قطاع الصناعة بنسبة 5.61%، تلاه قطاع الخدمات المالية بنسبة 2.77%، ثم قطاع البنوك بنسبة 2.57%، ثم قطاع التأمين بنسبة 1.93%، ثم قطاع العقار بنسبة 1.40%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.24%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 0.02%، فيما تراجع قطاع التكنولوجيا بنسبة 3.78%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.15%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.01%.

وجاء سهم "الشركة الأولى للتأمين التكافلى" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 31.20%، تليه شركة الافكو لتمويل شراء وتأجير الطائرات بنسبة 26.43%، ثم شركة تمدين العقارية بنسبة 20.94%، فيما تصدر سهم "شركة مجموعة المستثمرون القابضة" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 9.37% ثم شركة كامكو للاستثمار بنسبة 7.85%، ثم شركة مُنشـآت للمشـاريع العقـارية بنسبة 7.82%.

بورصة السعودية قلص المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، ارتفاعه بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.24% رابحاً 14.99 نقطة ليغلق عند مستوى 6208.65 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الموازية-نمو بنسبة 8.87% خاسراً 514.95 نقطة ليغلق عند مستوى 5288.17 نقطة. قلص المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، ارتفاعه بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.24% رابحاً 14.99 نقطة ليغلق عند مستوى 6208.65 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الموازية-نمو بنسبة 8.87% خاسراً 514.95 نقطة ليغلق عند مستوى 5288.17 نقطة.

وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بختام التعاملات، 330.4 مليون سهم بقيمة 6.7 مليار ريال، وارتفع 79 سهما، فيما تراجع 133 سهماً.

وارتفع 12 قطاعا بسوق السعودية على رأسها قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 3.53%، أعقبه قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 2%، تلاه قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 0.96%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.92%، ثم قطاع المرافق العامة بنسبة 0.76%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.55%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 0.51%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.40%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 0.32%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.27%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.19%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.14%، فيما تراجع قطاع الأدوية بنسبة 3.42%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 3.17%، ثم قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 3%.

وجاء سهم "العالمية"، على رأس القائمة الخضراء بنسبة نمو 10%، ثم سهم " أليانز إس إف" بنسبة 9.96%، ثم سهم "ساب للتكافل" بنسبة 9.87%، فيما جاء سهم "ساكو" على رأس القائمة الحمراء بنسبة انخفاض 7.15%، ثم سهم "مجموعة فتيحى" بنسبة 6.74%، ثم سهم "نماء للكيماويات" بنسبة 6.05%.