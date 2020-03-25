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بلاغ يتهم العميل الهارب معتز مطر بالخيانة العظمى لترويج شائعات عن مؤسسات الدولة

الأربعاء، 25 مارس 2020 01:31 م
بلاغ يتهم العميل الهارب معتز مطر بالخيانة العظمى لترويج شائعات عن مؤسسات الدولة معتز مطر-أرشيفية
كتب أحمد عبد الهادى - أحمد حسنى

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تقدم طارق محمود المحامى بالنقض والدستورية العليا ، ببلاغ للمستشار النائب العام ، قيد تحت رقم 8008  لسنة 2020 بلاغات النائب العام ، ضد العميل الهارب معتز مطر المذيع بقناة الشرق الاخوانية .
 
واتهم محمود فى بلاغه ، العميل الهارب معتز مطر بالخيانة العظمى واستهداف مؤسسات الدولة المصرية عن طريق نشر أخبار كاذبة جملة وتفصيلا عن الشأن الداخلى المصري وانتشار فيروس كورونا والصاق التهم بمؤسسات الدولة ، مشيرا الى ان العميل الهارب معتز مطر يذيع عبر برنامجه فيديوهات مفبركة تم تجهيزها مخابرتيا لاشاعة الرعب والفزع فى نفوس المصريين وانه استغل انتشار فيروس كورونا فى بلدان العالم ونشر ارقاما غير حقيقية لاعداد المصابين فى مصر وانه يحرض يوميا من خلال برنامجه المشبوه والممول من المخابرات التركية والقطرية وقيادات التنظيم الدولى للاخوان على الخروج فى تظاهرات واسقاط مؤسسات الدولة ومنعها من ممارسة اعمالها الدستورية والتشريعية وذلك تنفيذا للتعليمات التى يتلقاها من الهارب أيمن نور مالك قناة الشرق الاخوانية الداعمة للارهاب الموجه ضد مصر مقابل اموال يتلقاها من جهات خارجية معادية للدولة المصرية ثمنا لخيانته، مضيفا أن الهارب معتز مطر يرتكب جرائم فى حق مصر يوميا وعلى رأسها الخيانة العظمى والتحريض على اسقاط مؤسسات الدولة وتهديد الامن القومى المصري والاضرار بالمصالح العليا للبلاد ، متابعا ان الخائن معتز مطر لا يستحق ان يحمل الجنسية المصرية .
 
وطالب محمود فى ختام بلاغه، بفتح تحقيقات عاجلة وفورية فى وقائع البلاغ المقدم ، وأصدار أمر ضبط واحضار للمقدم ضده البلاغ العميل الهارب الخائن معتز مطر، ووضع اسمه على قوائم ترقب الوصول ، واخطار الانتربول الدولى لادراج اسم معتز مطر على قائمة النشرة الحمراء للقبض عليه وتسليمه للسلطات المصرية، واحالته لمحاكمة جنائية عاجلة .
 
 
 

بلاغ

النائب العام

تحريض

مصر

الحوادث

معتز مطر

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