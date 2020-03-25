اليوم السابع
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الأربعاء، 25 مارس 2020 09:38 م
خالد صلاح
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برعاية "بكرى".. حملة شعبية وتوزيع 1000سلة غذائية و1000زجاجة كلور بقنا

الأربعاء، 25 مارس 2020 09:05 م
برعاية "بكرى".. حملة شعبية وتوزيع 1000سلة غذائية و1000زجاجة كلور بقنا حملة بكرى

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في إطار حملة التضامن والتكافل بين المصريين في ظل الظروف الراهنة التي تشهدها مصر،وعبرجهد مشترك للإعلامي مصطفي بكري عضو مجلس النواب،و د محمود بكري الكاتب الصحفي مع"أهل الخير"،تسلمت جمعية رعاية الأيتام والأعمال الخيرية بقنا الأربعاء 1000كرتونة مواد غذائية، و1000زجاجة كلور،تم توزيعها علي أهالي المعني وقنا من خلال الجمعية التي يترأسها أحمد بكري،حيث شكل شباب قرية"المعني"مجموعات عمل بقيادة أعضاء مجلس إدارة الجمعية للاشراف علي توزيع المساعدات،والقيام بحملة تطهير لشوارع القرية وعدد من مؤسسات مدينة قنا.
 
وكان شباب بلدة"المعني"قد دشنوا حملة بأسم"معناوي -لمحاربة- الكورونا"جمعوا خلالها تبرعات وقدموا خدمات تطوعية لقريتهم والمدينة،حيث تولوا تجهيز وشراء الأجهزة الخاصة بتطهير الشوارع والمناطق المختلفة.
 
حملة بكرى (1)
 
حملة بكرى (2)
 
حملة بكرى (3)
 

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