انتظام العمل بجامعة ومحاكم أسيوط عدا الفئات المستثناة ووفق الإجراءات الاحترازية

أسيوط – هيثم البدرى

تشهد جامعة أسيوط ، ومحكمة أسيوط ، انتظاما بين العاملين فيها باستثناء الفئات المحددة التى يشملها قرار مجلس الوزراء ومكاتب التوثيق العقارى الموجودة داخل محاكم المحافظة، فضلا عن تخفيض العمالة فى الجهتين وفق الإجراءات الاحترازية التى حددتها كل جهة لمنع انتشار فيروس كورونا ، وإعمالا بقرار مجلس الوزراء بتخفيض العمالة لتقليل الكثافة العددية بما لا يخل ويعطل مصالح المواطنين.

ففى جامعة أسيوط ، أصدر الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط ، قراراً بتخفيض تواجد العاملين بالقطاعات التعليمية والإدارية بالجامعة ، وذلك بنسب متفاوتة حسب حاجة العمل ، وذلك فى إطار الإجراءات الاستثنائية التى اتخذتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأوضح رئيس جامعة أسيوط ، أنه بموجب هذا القرار يسمح لعدد من العاملين المنتسبين للقطاع التعليمى والإدارى بالتغيب عن العمل وتطبيق نظام التواجد بالتناوب بما يضمن انتظام سير العمل وعدم تعطيله، وذلك تحت إشراف ومتابعة القيادات الإدارية المختصة على أن يعتبر هذا القرار سارياً لحين أشعار آخر.

وصرح الدكتور طارق الجمال بأن القرار يهدف إلى الحفاظ على صحة وسلامة الأفراد المنتسبين للجامعة، واستكمالاً لما تتخذه إدارة الجامعة من إجراءات وقائية فى مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد ، موضحاً أنه تم التنسيق مع قيادات الجهاز الإدارى المركزى ، وذلك لوضع معايير لنسب المتواجدين داخل كل إدارة وذلك وفق لطبيعة العمل وبما لا يضمن الإخلال به وضمان انتظامه ، والتى تراوحت ما بين 50% من نسبة التواجد ووصلت إلى 10% فقط فى بعض الإدارات غير الحيوية حالياً ، على أن يتم تطبيق تلك النسب فى الإدارات الفرعية المناظرة فى كل كلية واتخاذ كافة الإجراءات التى تضمن التزام النسب المخصصة للحضور بكل إدارة بالتواجد لتسيير العمل واعتبار أى أجازة أخلت بسير العمل خصماً من الأجر .

وكشف رئيس جامعة أسيوط ، إلى أن قراره تضمن كذلك استثناء بعض الفئات من قرار التخفيض ، والذى نص على استثناء شاغلى القيادات الإدارية ، ووظائف الإدارية الإشرافية والموظفين والعمال بالإدارة العامة للأمن الجامعى ، وشئون المقر ومكتب المعاون وإدارة الصيانة والترميمات والمجارى والصرف الصحى ومحطة مياه الشرب ومحطة الكهرباء وغدارة تشغيل وصيانة وسائل النقل .

كما أعلن الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط عن إصداره قراراً بمنح أجازة استثنائية مدفوعة الأجر للعمالة المؤقتة واليومية العاملين بالقطاعات التعليمية والإداريةبالجامعة وذلك بواقع يومين أسبوعياً بالتناوب وذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بضرورة تكاتف جهود الدولة من أجل دعم العمالة المؤقتة والتخفيف عليهم فى ظل الظروف الطارئة التى تمر بها البلاد والجهود المبذولة من أجل منعانتشار فيروس كورونا . وأشاررئيس جامعة أسيوط أن قراره سارى العمل به لحين إشعار أخر ، منوهاً إلى أن تلك الأجازة يتم منحها تحت إشراف وبمعرفة عمداء الكليات والمعاهد وأمناء الجامعةالمساعدين ومدير العموم والرؤساء المباشرين فى كل أدارة على أن يتم خصم أى يوم غياب متجاوز الفترة المنصوص عليها فى القرار .

وبالنسبة للمحاكم فقد واصلت انتظام العمل بين موظفيها ، واتخذت المحاكم عدد من الإجراءات منها تسجيل المترددين لمعرفة بيانات أى شخص وتقسيم العمالة إلى 50% كل 3 أيام فى ضوء إجراءات الدولة لمواجهة فيروس كورونا.