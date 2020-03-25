النقل: تعديل مواعيد التشغيل بقطارات السكك الحديدية اعتبارا من مساء اليوم

أعلنت وزارة النقل عن تعديل جداول التشغيل اليومية لقطارات السكك الحديدية، تنفيذا لقرار مجلس الوزراء بفرض حظر التجوال ليلا ابتداء من مساء اليوم الأربعاء الموافق 25/ 3 / 2020.

وأضافت وزارة النقل، فى بيان لها، أن الهيئة القومية لسكك حديد مصر قامت بتكثيف وتعديل جداول التشغيل لتتماشى مع قرار مجلس الوزراء وبما يسمح بتحقيق أقصى تشغيل ممكن على الشبكة خلال الفترة المسموح بها.

وأكدت الوزارة عدم تأثر القطارات التي كان من المقرر قيامها أو وصولها خلال الفترة من الساعة 6 صباحاً حتى 7 مساء، أما فيما يخص القطارات التى كان من المقرر قيامها أو وصولها داخل الفترة من الساعة السابعة مساء وحتى السادسة صباحا فقد تم تعديل تشغيل بعضها، ليتم تشغيلها نهارا وفي التوقيتات المسموح بها من الساعة 6 صباحاً حتى 7 مساء، مع إلغاء الرحلات الفرعية التي كان من المقرر قيامها أو وصولها بعد الساعة 7 مساء.

وشددت وزارة النقل أنه تمت مراعاة تشغيل قطارات السكك الحديدية بجميع الخطوط، بحيث يكون آخر موعد وصول للقطارات بجميع خطوط الشبكة في المحطات الإنتهائية الساعة 6.30 مساء على يعاود التشغيل اليومي اعتبارا من الخميس 26- 3 -2020 ابتداء من الساعة السادسة صباحاً بجميع خطوط الشبكة.