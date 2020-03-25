اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 25 مارس 2020 06:00 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

النقل: تعديل مواعيد التشغيل بقطارات السكك الحديدية اعتبارا من مساء اليوم

الأربعاء، 25 مارس 2020 05:14 م
النقل: تعديل مواعيد التشغيل بقطارات السكك الحديدية اعتبارا من مساء اليوم السكة الحديد
كتب رضا حبيشى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلنت وزارة النقل عن تعديل جداول التشغيل اليومية لقطارات السكك الحديدية، تنفيذا لقرار مجلس الوزراء بفرض حظر التجوال ليلا ابتداء من مساء اليوم الأربعاء الموافق 25/ 3 / 2020.
 
وأضافت وزارة النقل، فى بيان لها، أن الهيئة القومية لسكك حديد مصر قامت بتكثيف وتعديل جداول التشغيل لتتماشى مع قرار مجلس الوزراء وبما يسمح بتحقيق أقصى تشغيل ممكن على الشبكة خلال الفترة المسموح بها. 
 
وأكدت الوزارة عدم تأثر القطارات التي كان من المقرر قيامها أو وصولها خلال الفترة من الساعة 6 صباحاً حتى 7 مساء، أما فيما يخص القطارات التى كان من المقرر قيامها أو وصولها داخل الفترة من الساعة السابعة مساء وحتى السادسة صباحا فقد تم تعديل تشغيل بعضها، ليتم تشغيلها نهارا وفي التوقيتات المسموح بها من الساعة 6 صباحاً حتى 7 مساء، مع إلغاء الرحلات الفرعية التي كان من المقرر قيامها أو وصولها بعد الساعة 7 مساء.
 
وشددت وزارة النقل أنه تمت مراعاة تشغيل قطارات السكك الحديدية بجميع الخطوط، بحيث يكون آخر موعد وصول للقطارات بجميع خطوط الشبكة في المحطات الإنتهائية الساعة 6.30 مساء على يعاود التشغيل اليومي اعتبارا من الخميس 26- 3 -2020 ابتداء من الساعة السادسة صباحاً بجميع خطوط الشبكة.

 


السكة الحديد

مواعيد القطارات بعد الحظر

مواعيد القطارات الجديدة

اخبار مصر

اخبار اليوم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

ننشر أحدث تقرير برلمانى عن "السكة الحديد".. لجنة الخطة ترصد تجاوز مصروفاتها 6.7 مليار جنيه.. وتوصى بتكثيف أعمال الرقابة المالية.. وتفعيل تحصيل رسوم دخول محطات القطارات لغير المسافرین.. والنهوض بالإصلاح والصيانة

الأربعاء، 25 مارس 2020 11:00 ص

السكة الحديد: حركة القطارات منتظمة لـ7مساء وآخر قطار من القاهرة للصعيد 1ظهرا

الأربعاء، 25 مارس 2020 09:56 ص

السكة الحديد تجرى تعديلات بمواعيد القطارات اليوم وتلغى 50%؜ من رحلاتها

الأربعاء، 25 مارس 2020 04:00 ص

السكة الحديد تجرى تعديلات اليوم بمواعيد القطارات مع تطبيق حظر التجوال.. منع تشغيل قطارات خلال المواعيد المقررة وآخر قطار من خط إسكندرية 4 عصرًا والصعيد الواحدة ظهرًا.. وننشر مواعيد القطارات فى الجداول الجديدة

الأربعاء، 25 مارس 2020 12:55 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
السلطات السعودية تسمح بتمديد تأشيرات المصريين بسبب كورونا

السلطات السعودية تسمح بتمديد تأشيرات المصريين بسبب كورونا

إصابة صديق أردوغان بكورونا.. وعزل لاعبو نادى جالطا سراى بعد لقائهم معه

إصابة صديق أردوغان بكورونا.. وعزل لاعبو نادى جالطا سراى بعد لقائهم معه

الصحة العالمية: على العالم الاستعداد لإجراءات أشد لمواجهة فيروس كورونا

الصحة العالمية: على العالم الاستعداد لإجراءات أشد لمواجهة فيروس كورونا

إسبانيا تتخطى الصين فى وفيات فيروس كورونا وتلاحق إيطاليا

إسبانيا تتخطى الصين فى وفيات فيروس كورونا وتلاحق إيطاليا

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 25-3-2020 وعيار 24 بـ193.20 ريال سعودى

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 25-3-2020 وعيار 24 بـ193.20 ريال سعودى

تطبيق حظر التجوال الـ7 مساء اليوم.. الداخلية: نهيب بالمواطنين الالتزام بالقرار.. واثقون من تجاوب أبناء الشعب المصرى مع إجراءات الحظر والتلاحم مع الشرطة.. إجراءات قانونية ضد المخالفين والغرامة 4 آلاف وتصل للسجن

تطبيق حظر التجوال الـ7 مساء اليوم.. الداخلية: نهيب بالمواطنين الالتزام بالقرار.. واثقون من تجاوب أبناء الشعب المصرى مع إجراءات الحظر والتلاحم مع الشرطة.. إجراءات قانونية ضد المخالفين والغرامة 4 آلاف وتصل للسجن

انتظام العمل فى البنوك مع أول أيام تطبيق حظر التجول بسبب كورونا

انتظام العمل فى البنوك مع أول أيام تطبيق حظر التجول بسبب كورونا

البنك الأهلى: 10.2 مليار جنيه حصيلة شهادة الـ15% فى ثلاثة أيام

البنك الأهلى: 10.2 مليار جنيه حصيلة شهادة الـ15% فى ثلاثة أيام

المالية: 3.8مليار جنيه لدعم القطاع الصحى فى مواجهة كورونا منذ أول مارس

المالية: 3.8مليار جنيه لدعم القطاع الصحى فى مواجهة كورونا منذ أول مارس

دليلك الكامل لأيام حظر التجوال.. فيديو

دليلك الكامل لأيام حظر التجوال.. فيديو

الكهرباء تفعل الدفع الإلكترونى على موقع الوزارة.. وإتاحة منافذ سداد الفاتورة

الكهرباء تفعل الدفع الإلكترونى على موقع الوزارة.. وإتاحة منافذ سداد الفاتورة

طقس اليوم لطيف.. أمطار خفيفة بالسواحل الشمالية والعظمى فى القاهرة 24 درجة

طقس اليوم لطيف.. أمطار خفيفة بالسواحل الشمالية والعظمى فى القاهرة 24 درجة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة