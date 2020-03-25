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الملكة إليزابيث تجرى اتصالاً هاتفيًا مع بوريس جونسون من داخل العزل الصحى

الأربعاء، 25 مارس 2020 11:21 م
الملكة إليزابيث تجرى اتصالاً هاتفيًا مع بوريس جونسون من داخل العزل الصحى الملكة اليزابيث
كتب آسر أحمد

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شاركت الصفحة الرسمية للعائلة الملكية البريطانية، بصورة للملكة إليزابيث الثانية وهى تجري اتصالاً هاتفياً مع رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون، اليوم من داخل قلعة وندسور التى تقضى فيها العزل الصحى المنزلى تحسباً للإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وكتبت الصفحة الرسمية للعائلة الملكية، "عقدت الملكة لقائها الأسبوعى مع رئيس الوزراء اليوم عبر الهاتف هذا المساء في قلعة وندسور - وهى الجلسة الأسبوعية التي تجريها مع رئيس الوزراء منذ بداية حكمها".

وعلى سياق آخر، قال المتحدث الرسمى لرئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون، اليوم الأربعاء، إن جونسون يتمنى الشفاء العاجل للأمير تشارلز فى أعقاب الأنباء التى أفادت بإصابة ولى عهد بريطانيا البالغ من العمر 71 عاما بفيروس كورونا.

وقال المتحدث فى إفادة للصحفيين "يتمنى رئيس الوزراء الشفاء العاجل للأمير"، كان قصر الأمير تشارلز قال أعلن أن الأمير ظهرت عليه أعراض "خفيفة" للمرض.

وكانت المملكة المتحدة البريطانية، قد شهدت، أكبر ارتفاع يومى لها فى وفيات المصابين بفيروس كورونا، حيث توفى 87 حالة من ضمنهم 21 فى المستشفى نفسه.
 
قالت صحيفة الجارديان البريطانية، إنه يمثل هذا الارتفاع زيادة بنسبة 26% تقريبًا خلال 24 ساعة، ليرتفع إجمالى عدد الوفيات فى المملكة المتحدة من 335 إلى 422 شخصًا.
 
تشمل أحدث الأرقام اليومية 21 حالة وفاة فى مستشفى نورثويك بارك الذى أعلن عن "حادث خطير" الأسبوع الماضى بعد نفاد أسرة العناية المركزة، وطلبت من المستشفيات القريبة رعاية المرضى لأنها لا تستطيع التعامل مع مرضى Covid-19 التى كانت تستقبلها.
 
وقالت الهيئة الوطنية للخدمات الصحية، إن 21 حالة وفاة فى المستشفى كانوا من بين 83 شخصًا آخرين توفوا بسبب كورونا فى إنجلترا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل إجمالى عدد الوفيات إلى 386 تراوحت أعمارهم بين 33 إلى 103.

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