الملكة إليزابيث تجرى اتصالاً هاتفيًا مع بوريس جونسون من داخل العزل الصحى

شاركت الصفحة الرسمية للعائلة الملكية البريطانية، بصورة للملكة إليزابيث الثانية وهى تجري اتصالاً هاتفياً مع رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون، اليوم من داخل قلعة وندسور التى تقضى فيها العزل الصحى المنزلى تحسباً للإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".
وكتبت الصفحة الرسمية للعائلة الملكية، "عقدت الملكة لقائها الأسبوعى مع رئيس الوزراء اليوم عبر الهاتف هذا المساء في قلعة وندسور - وهى الجلسة الأسبوعية التي تجريها مع رئيس الوزراء منذ بداية حكمها".
وعلى سياق آخر، قال المتحدث الرسمى لرئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون، اليوم الأربعاء، إن جونسون يتمنى الشفاء العاجل للأمير تشارلز فى أعقاب الأنباء التى أفادت بإصابة ولى عهد بريطانيا البالغ من العمر 71 عاما بفيروس كورونا.
وقال المتحدث فى إفادة للصحفيين "يتمنى رئيس الوزراء الشفاء العاجل للأمير"، كان قصر الأمير تشارلز قال أعلن أن الأمير ظهرت عليه أعراض "خفيفة" للمرض.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة