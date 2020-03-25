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المترو يعلن مواعيد التشغيل الجديدة للخطوط الثلاثة.. اعرف موعد آخر قطار

الأربعاء، 25 مارس 2020 12:32 م
المترو يعلن مواعيد التشغيل الجديدة للخطوط الثلاثة.. اعرف موعد آخر قطار مترو الأنفاق
كتب رضا حبيشى

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أكدت شركة المترو تعديل مواعيد قطارات الخطوط الثلاثة ابتداء من اليوم الأربعاء  تنفيذا لقرار مجلس الوزراء بفرض حظر التجوال ليلا ابتداء من مساء اليوم الأربعاء الموافق  25/ 3 / 2020.
 
وأعلنت  الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو تعديل جداول التشغيل لتكون مواعيد قيام ووصول آخر قطارات اليوم من المحطات الانتهائية ومقابلتها فى المحطات التبادلية بالخطوط الثلاثة كالتالى:-  
 
(الخط الأول ): قيام آخر قطار من محطة حلوان الساعة 5 مساء ليصل المرج الجديدة الساعة  6.35 مساء وقيام آخر قطار من محطة المرج الجديدة الساعة 5,20 مساء  ليصل محطة حلوان الساعة 6,45 مساء.
 
(الخط الثاني ): يكون قيام آخر قطار من محطة شبرا الخيمة 5,30 مساء  ليصل محطة المنيب الساعة 6,25 مساء وقيام آخر قطار من محطة المنيب الساعة 5,30 مساء ليصل إلى محطة شبرا الخيمة الساعة 6,20 مساء.
 
( الخط الثالث ): قيام آخر قطار من نادى الشمس الساعة 5,20 مساء ليصل محطة العتبة 5,45 مساء ليقوم من محطة العتبة الساعة 6 مساء ليصل محطة نادى الشمس 6,25 مساء، علي أن يبدأ التشغيل بدءاً من صباح يوم الغد الخميس 26/3/2020 فى الساعة السادسة صباحاً.

 


المترو

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مواعيد تشغيل المترو مع الحظر

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