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المترو: حركة الخطوط الثلاثة منتظمة والتشغيل مستمر حتى السادسة مساءً

الأربعاء، 25 مارس 2020 09:44 ص
المترو: حركة الخطوط الثلاثة منتظمة والتشغيل مستمر حتى السادسة مساءً مترو الأنفاق
كتب رضا حبيشى

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أكدت شركة المترو أن حركة القطارات بالخطوط الثلاثة منتظمة حاليا وتعمل بشكل طبيعى، وأنها سوف يستمر تشغيلها حتى الساعة السادسة مساءً، لافتة إلى أن مواعيد العمل الرسمية الجديدة مع تطبيق حظر التجوال من اليوم أصبحت تبدأ من الساعة السادسة صباحًا حتى السادسة مساء نفس اليوم بالخطوط الثلاثة، وأن التطبيق من اليوم.
 
وأشارت شركة المترو إلى أنها ملتزمة بإيقاف حركة القطارات خلال فترة حظر التجوال وطوال فترة سريان قرار حظر التجوال تنفيذ لقرار رئيس الوزراء.
 
كان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قد أعلن فى مؤتمر صحفى اليوم الثلاثاء بداية من صباح اليوم الأربعاء حظر حركة المواطنين على كافة الطرق العامة من 7 مساء وحتى 6 صباحا، وذلك فى ظل الإجراءات الشاملة التى تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا.
 
وقال مدبولى فى مؤتمر صحفى، أن عدم التزام المواطنين أدى لارتفاع نسب الإصابة بالفيروس، مؤكدا أن هناك قرارات أكثر شده سيتم اتخاذها إذا تدهورت الأمر.

وأكد رئيس الوزراء أنه سيتم تطبيق العقوبات بقانون الطوارئ لكل من يخالف تعليمات حظر حركة المواطنين وأن العقوبات تبدأ من الغرامة من 4 آلاف جنيه وتصل للحبس. 

 



 


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المترو

كورونا

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