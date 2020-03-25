المترو: حركة الخطوط الثلاثة منتظمة والتشغيل مستمر حتى السادسة مساءً

أكدت شركة المترو أن حركة القطارات بالخطوط الثلاثة منتظمة حاليا وتعمل بشكل طبيعى، وأنها سوف يستمر تشغيلها حتى الساعة السادسة مساءً، لافتة إلى أن مواعيد العمل الرسمية الجديدة مع تطبيق حظر التجوال من اليوم أصبحت تبدأ من الساعة السادسة صباحًا حتى السادسة مساء نفس اليوم بالخطوط الثلاثة، وأن التطبيق من اليوم.

وأشارت شركة المترو إلى أنها ملتزمة بإيقاف حركة القطارات خلال فترة حظر التجوال وطوال فترة سريان قرار حظر التجوال تنفيذ لقرار رئيس الوزراء.

كان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قد أعلن فى مؤتمر صحفى اليوم الثلاثاء بداية من صباح اليوم الأربعاء حظر حركة المواطنين على كافة الطرق العامة من 7 مساء وحتى 6 صباحا، وذلك فى ظل الإجراءات الشاملة التى تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا.