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الكهرباء تفعل الدفع الإلكترونى على موقع الوزارة.. وإتاحة منافذ سداد الفاتورة

الأربعاء، 25 مارس 2020 09:00 ص
الكهرباء تفعل الدفع الإلكترونى على موقع الوزارة.. وإتاحة منافذ سداد الفاتورة الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة
كتبت ـ رحمة رمضان

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أكد الدكتور خالد الدستاوى نائب رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، أن هناك منافذ عديدة يمكن للمواطنين سداد فواتير الكهرباء من خلالها فى حالة عدم الرغبة فى التعامل مع محصل الكهرباء للحد من انتشار فيروس كورونا، موكدًا أن المشترك يمكن أن يسدد فاتورة الكهرباء من خلال المنافذ الإلكترونية الخاصة مثل فورى وأمان وميزة وغيرها أو باستخدام كارت الفيزا أو من خلال مكاتب البريد الإلكترونى.

وأضاف الدستاوى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الموقع الرسمى للشركة القابضة لكهرباء مصر يتيح إمكانية السداد لفواتير الكهرباء، لافتًا إلى أنه كل ما يحتاجه المواطن لسداد فاتورة الكهرباء هو إدخال رقم "الكود الإلكترونى" الموجود أعلى فاتورة الكهرباء فى المنتصف وهو رقم ثابت لا يتغير فى كل فاتورة.

وقال الدستاوى، إن جميع إدارات التحصيل بشركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى الجمهورية تعمل بكامل طاقتها وبشكل منتظم رغم الظروف الاستثنائية التى تمر بها البلاد بسبب فيروس كورونا المستجد، مؤكدًا أن إدارات التحصيل والورادى مستثناة من خفض عدد العمالة بالوزارة.

وأضاف الدستاوى، أن شركات توزيع الكهرباء بدأت فى تحصيل فاتورة مارس التى تعبر عن استهلاك فبراير، لافتًا إلى أنه لا توجد أى تعليمات بوقف عملية الكشف أو التحصيل.

ومن جانبه، دعا المهندس حسام عفيفى رئيس شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، أى مواطن متخوف من الاختلاط بموظف الكهرباء استغلال الخدمات الإلكترونية التى توفرها شركات توزيع الكهرباء لمنع الزحام والاختلاط بين المواطنين للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأضاف عفيفى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن هناك مرونة فى التعامل مع العاملين بالشركة وتم خفض عدد العمالة تنفيذًا لتعليمات الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، باستثناء العاملين بالورادى والمحصلين، لافتًا إلى أن الشركة حريصة على الحفاظ على سلامة العاملين بها من خلال توفير مستلزمات التعقيم والوقاية لهم.

وتابع عفيفى، أن فاتورة الكهرباء يجرى تحصيلها بكامل قيمتها، موضحًا أنه لم يتلقى أى تعليمات بشأن تحصيل نصف قيمة الفاتورة كما تردد على مواقع التواصل الاجتماعى.


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