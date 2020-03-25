اليوم السابع
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الكهرباء تتلقى 161 ألف شكوى على خط 121 منذ بداية مارس الجارى

الأربعاء، 25 مارس 2020 11:57 ص
الكهرباء تتلقى 161 ألف شكوى على خط 121 منذ بداية مارس الجارى الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء
كتبت رحمة رمضان

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أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تقريراً أن إجمالى عدد الشكاوى ومعدل البلاغات الفنية من خلال خدمة خدمة الخط الساخن 121 الذى تلقى حوالى 161180 شكوى منذ بداية مارس 2020 منها حوالى 10248 بلاغ فنى إلى شركات توزيع الكهرباء التسع حيث بلغ عدد البلاغات التى تم حلها  حوالى 101530 بنسبة تصل إلى حوالى 99,12 % وجارى حل  898 بلاغ فنى وذلك مع التأكيد على العاملين باتباع كافة الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس "كورونا".

وأشار التقرير إلى أن إجمالى الشكاوى التى تلقتها  خدمة الخط الساخن 121 منذ تفعيلها فى  أغسطس 2016 وحتى 23/3/2020 حوالى 8199634  بلاغ، وجدير بالذكر أن خدمة الخط الساخن 121 تعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع بجميع شركات التوزيع على جميع أنحاء الجمهورية، وقد تم تعهيد تلك الخدمة إلى أحد الشركات المصرية المتخصصة في خدمة العملاء ومراكز الاتصال بهدف تقديم خدمة طبقاً للمعاير العالمية، وتواصل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة متابعة تطبيق الآليات المختلفة للتيسير وتحسين طرق التواصل مع جمهور المشتركين لتلقى الشكاوى المختلفة والبلاغات والاستفسارات والتى تتمثل إلى جانب خدمة الخط الساخن 121 فى المنظومة الإلكترونية لتلقى شكاوى الجمهور أيضاً خدمة كل من الموقع الإلكترونى للوزارة، الشكاوى الواردة للمكتب عبر قنوات التواصل المختلفة ( جهات حكومية ـ برقية ـ خطاب ـ فاكس ـ تليفون ... )، تطبيق ارتفاع شكوى الفواتير وSMS، وبوابة الشكاوى الحكومية التابعة لمجلس الوزراء. وتهدف تلك الخدمات إلى تحقيق المشاركة الإيجابية بين قطاع الكهرباء والمواطن لرفع مستوى الأداء وتقديم خدمة مميزة للمشتركين، وتحقيق رضاء العميل عن الخدمات المقدمة بأحسن جودة وفى أقل وقت ممكن، فى إطار التنمية المستدامة لمصرنا الحبيبة.

ويأتى ذلك في إطار الإهتمام الذى توليه وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.  ​


الكهرباء

الطاقة المتجددة

محمد شاكر

شكاوى المواطنين

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