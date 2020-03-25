القوى العاملة بسوهاج: صرف 1.9 مليون جنيه لــ3868 من العاملة غير المنتظمة 29 مارس

سوهاج محمود مقبول

أكد الدكتور هشام أحمد أبوزيد وكيل وزارة القوى العاملة بمحافظة سوهاج أن إجمالي العمالة الغير منتظمة والمسجلة بالمديرية بلغت 3868 عامل وتم الانتهاء من المنحة الاستثنائية بملبغ 500 جنيه لكل عامل غير منتظم بإجمالى مليون 934 جنيه سوف يتم الصرف اعتبارا من يوم 29 مارس الجارى وحتى 27 إبريل القادم من أي مكتب بريد على مستوى الجمهورية.

وأضاف وكيل الوزارة في تصريح خاص باليوم السابع أن باب التسجيل عبر الموقع الإلكترونى مستمر على مدار الساعة لكل العمالة الغير منتظمة بشرط ألا يكون مؤمن عليه وألا يكون مسجل من قبل بالقوى العاملة وفور الانتهاء من عملية التسجيل وأعمال الفرز سوف يتم التعامل مع العمالة فورا وصرف المستحقات الخاصة بهم طبقا للقانون.

وأشار هشام أنه تم تخفيض العمالة بديوان المديرية وتم منح أصحاب الأمراض المزمنة إجازات طبقا لما نص عليه القرار وتم اقتصار التعامل بالمديرية مع الجمهور من خلال الموقع الإلكترونى وبوابة الشكاوى الإلكترونية مع الاستمرار في الحملات التفتيشية على القطاع الخاص ومدى التزامه بقواعد الأمن والسلامة.

وأنهى هشام تصريحاته لليوم السابع قائلا إن هناك تعاون تام من القطاع الخاص والشركات حولت نفيذ القرارات الخاصة بالعمالة من توفير المستلزمات الخاصة بحمايتهم ضد فيروس كورونا والتأكد من أعمال التطهير الخاصة ببيئة العمل والإرسال الفوى عن أي حالات إصابة وسط العمالة الموجودة بالقطاع الخاص.