اليوم السابع
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الأربعاء، 25 مارس 2020 06:58 م
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القوات الأمريكية فى كوريا الجنوبية تعلن حالة الطوارئ الصحية لمكافحة كورونا

الأربعاء، 25 مارس 2020 05:34 م
القوات الأمريكية فى كوريا الجنوبية تعلن حالة الطوارئ الصحية لمكافحة كورونا اجراءات مكافحة فيروس كورونا
سول أ ش أ

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أعلنت القوات الأمريكية المتمركزة فى كوريا الجنوبية، اليوم ، الأربعاء ، حالة الطوارئ الصحية العامة للاستجابة لفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19).

وأفاد بيان صادر عن قيادة القوات الأمريكية المتمركزة فى كوريا الجنوبية اليوم ، نقلته وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية ، بأن منظمة الصحة العالمية رفعت التحذير من كورونا إلى درجة مرتفع جدا كما رفعت وزارة الخارجية الأمريكية مستوى تحذير السفر حول العالم إلى أعلى مستوى ؛ لذا فقد أعلنا حالة الطوارئ الصحية العامة مع تزايد احتمال التعرض لمرض كوفيد-19"..مؤكدة أن حالة الطوارئ الصحية العامة ستظل سارية حتى 23 أبريل ما لم يتم تجديدها أو إنهاؤها.

وفى هذا الإطار..قال قائد القوات الأمريكية فى كوريا الجنوبية روبرت أبرامز:" إن حماية الجيش هو أولويتنا القصوى، نحن نراقب عن كثب وضع فيروس كورونا الجديد فى كوريا الجنوبية والمناطق المجاورة للقواعد والمراكز التى تتواجد فيها القوات الأمريكية".

وأضاف القائد الأمريكي:" لقد أعلنا حالة الطوارئ الصحية العامة لجميع القواعد والمنشآت العسكرية الأمريكية فى كوريا الجنوبية لممارسة السلطات اللازمة لحماية جيشنا".

وأكدت قيادة القوات الأمريكية أن قرار إعلان حالة الطوارئ الصحية العامة لا ينطوى على تغييرات فى شروط الرعاية الصحية أو التدابير الوقائية، ولا يعنى رفع مستوى الخطر للجنود الأمريكين والمرافقين لهم فى كوريا الجنوبية.

 


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