الغرف التجارية: 5 ملايين عامل بمواد البناء ويجب منحهم إجازة لمواجهة كورونا

كتبت سماح لبيب

قال أحمد الزينى، رئيس شعبة مواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية إن عدد العمال فى مختلف القطاعات على مستوى الجمهورية يبلغ 12 مليون عامل يعمل منهم فى قطاع مواد البناء ما يقرب من 5ملايين عامل أى ما يعادل 40% من العمالة تعمل فى قطاع التشييد والبناء مناشدا أصحاب الأعمال بضرورة منح إجازة للعمال لمدة أسبوعين بأجر كامل منعا لانتشار فيروس كورونا فيما بينهم.

وأضاف الزينى فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن معظم المشروعات خففت من ضغط العمالة لديها وأخذ المزيد من الاحتياطات تجنبا لانتشار الفيروس خلال المرحلة الحالية، خاصة فى المحافظات البعيدة التى يرتفع فيها معدلات العمالة وتنتقل يوميا العمل فى محافظات أخرى على مستوى الجمهورية.

وأوضح رئيس شعبة مواد البناء، أن الشعبة سترفع مطالبها إلى المهندس إبراهيم العربى ووزير المالية للمطالبة بتأجيل تقديم الإقرارات الضريبية لقطاع مواد البناء حتى 30 مايو وليس 16 إبريل المقبل، وذلك لأن معظم العاملين فى مواد البناء لا يستطيعوا التعامل الكترونيا ولابد من منحهم فرصة تسديد الإقرارات الضريبية ورقيا بعد انتهاء الأزمة الحالية من انتشار فيروس كورونا ومنع التجمعات، خاصة للعمال فى المحافظات المختلفة.

وأشار الزينى إلى أن هناك تراجعا فى أسعار الخردة والبلبت عالميا مما يخدم صناعة الحديد فى استيراد المادة الخام بأسعار مخفضة فى الإنتاج، ويشهد السوق المصرى حاليا استقرار فى أسعار الحديد والاسمنت بعد الركود الذى تشهده الأسواق تخوفا من الاختلاط لمنع انتشار فيروس كورونا.