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العراق: مغادرة ثانى الرحلات الاستثنائية لإعادة مسافرين عراقيين من مصر

الأربعاء، 25 مارس 2020 01:40 م
العراق: مغادرة ثانى الرحلات الاستثنائية لإعادة مسافرين عراقيين من مصر عراقيون فى مطار القاهرة استعدادا لنقلهم لبغداد
كتب: أحمد جمعة

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غادرت مطار القاهرة الدولي ظهر اليوم الأربعاء، ثاني رحلات الخطوط الجوية العراقية الاستثنائية، مُتجهة الى العاصمة بغداد، وعلى متنها نحو 291 مواطناً من العراقيين المرضى والأفواج السياحية العالقين في مصر.

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وأشاد سفير جمهورية العراق في القاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية الدكتور أحمد نايف الدليمي، بالتعاون والتنسيق المستمر مع السلطات المصرية، وسرعة استجابتها لتسيير هذه الرحلات الجوية، مُشيراً الى أنه تم التحضير أيضاً لتسيير رحلة جوية استثنائية ثالثة أخرى يوم غدا الخميس، موضحاً أن سفارة جمهورية العراق في القاهرة تواصل تلقّي طلبات الراغبين في العودة الى أرض الوطن، من الذين دخلوا الى مصر لغرض السياحة وكذلك ممن جاؤوا طلباً للعلاج.

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وكانت السفارة، استنادا لموافقة لجنة الأمر الديواني (55) لسنة 2020، وبالتنسيق مع خلية الأزمة المشكّلة، في وزارة الخارجية العراقية وباقي الوزارات المعنية ومكتب الخطوط الجوية العراقية في القاهرة، وتزامناً مع تداعيات أزمة فيروس كورونا الأخيرة، قد سَيّرَت أولى الرحلات الجوية الاستثنائية يوم أمس الثلاثاء، لعودة المواطنين العراقيين من المرضى والأفواج السياحية العالقين في جمهورية مصر العربية إلى بغداد، بعد التعاون مع السلطات المصرية ذات الصلة.

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