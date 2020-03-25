الصحة فى رسائل SMS للأطباء: أنتم أبطال مصر فى المعركة ضد فيروس كورونا

كتب وليد عبد السلام

بدأت وزارة الصحة والسكان فى إرسال رسائل SMS للفريق الطبى من أطباء وتمريض وصيادلة وإسعاف وخدمات معاونة فى المنشآت الصحية لرفع معنوياتهم خاصة فى ظل الظروف الاستثنائية التي تعيشها البلاد لمكافحة كورونا.

وجاء نص الرسالة: "لكل معركة أبطال وأنت من أبطال مصر فى المعركة ضد فيروس كورونا" .

وكانت أعلنت وزيرة الصحة والسكان د.هالة زايد، اليوم الأربعاء، ارتفاع عدد الحالات التي تم شفائها منع فيروس كورونا إلى 93 حالة. وكشفت، تسجيل 40 حالة جديدة وارتفاع إجمالي المصابين بفيروس كورونا المستجد إلى 442 حالة، معلنة عن حالة وفاة واحدة وارتفاع إجمالي الوفيات إلى 21 حالة.

وطالبت وزيرة الصحة والسكان د.هالة زايد، من يشعر بأى أعراض ارتفاع درجة الحرارة بالتوجه لمستشفيات الحميات التي وصل عددها ل 50 مستشفى حميات.





وأضافت، أن الوزارة لديها 21 معملا مركزيا في مختلف المحافظات وجاري زيادتهم إلى 27 معملا وممنوع إجراء تحاليل كورونا في معامل خاصة، مضيفة أن الوزارة أجرت 25 ألف تحليل كورونا.

وطالب وزير الدولة لشئون الإعلام أسامة هيكل، جموع الشعب المصري الالتزام بتعليمات مجلس الوزراء بشأن الإجراءات الوقائية لفيروس كورونا، قائلا: "الأمر جد خطير".



وأضاف أن هناك حالة من القلق التأثر البالغ للدولة المصرية، لافتا إلى أن الموازنة الجديدة تواجه مشاكل عديدة بسبب الظروف الحالية.