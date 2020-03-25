وأضافت الوزارة، في بيان أوردته وكالة الأنباء العمانية اليوم الأربعاء، أن هناك 17 حالة قد تماثلت للشفاء، وأهابت بالجميع التقيد التام بإجراءات العزل الصحي حسب الإرشادات، 

والتقيد التام بتعليمات التباعد الاجتماعي الصادرة عن اللجنة العليا ووزارة الصحة وعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة.