الصحة العراقية: تسجيل 30 إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالتى وفاة

أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، تسجيل 30 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد وحالتى وفاة فى كافة أنحاء البلاد، خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، وذكرت الوزارة فى بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء، أن الإصابات جاءت 6 حالات في بغداد الرصافة ، 3 في مدينة الطبر ، إصابة واحدة في البصرة ، إصابتان في المثنى ، 4 في كربلاء، إصابة واحدة فى كركوك، 4 فى النجف، 6 فى السليمانية ، إصابة واحدة في الديوانية ، إصابتان في أربيل"، بالإضافة إلي تسجيل حالتي وفاة في (كركوك وبابل) .
وأوضح البيان، أنه تم تسجيل 14 حالة شفاء، منها حالتان في بغداد الرصافة، 4 حالات في البصرة ، حالة واحدة في كربلاء ، حالتان في النجف ، 5 حالات في السليمانية ، وحالة واحدة في ديالى".
وكانت وزارة الصحة فى حكومة إقليم كردستان العراقية،أعلنت تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا، فى عاصمة الإقليم محافظة أربيل، وأوضحت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (نينا)- اليوم الأربعاء، أنه تم تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا فى محافظة أربيل لرجلين فى الـ 35 من عمرهما، وبذلك يرتفع عدد المصابين بفيروس كورونا، فى محافظات إقليم كردستان، إلى 99 حالة.
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