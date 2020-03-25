الصحة العالمية: فيروس كورونا أصاب 413467 ألفًا ووفاة 18433 ألفًا حول العالم

كتبت أمل علام

كشفت منظمة الصحة العالمية، أن آخر إحصائيات صدرت خلال اليوم الثلاثاء الموافق 25 مارس عن فيروس كورونا، تؤكد إصابة 413467 ألف حالة، ووفاة 18433 ألفا على مستوى العالم، كما وصل الفيروس إلى 196دولة فى العالم.



وقالت المنظمة، أما الإحصائيات فى منطقة شرق المتوسط، وشمال أفريقيا فقط، فتبلغ الإصابات المؤكدة 32251 ألف إصابة، وإجمالى الوفيات 2157 وفاة.



وكان الدكتور تيدروس ادهانوم غبريسيوس، مدير عام منظمة الصحة العالمية، قد أعلن خلال مؤتمر صحفى فى جنيف عن فيروس كورونا، أن الوباء تسارع على مدار الأسبوعين الماضيين، وبينما يمثل فيروس كورونا COVID-19 تهديدًا للناس فى كل مكان، فإن الأمر الأكثر إثارة للقلق هو الخطر الذى يشكله الفيروس على الأشخاص المتأثرين بالفعل بالأزمة.

وأضاف، إن الأشخاص والمجتمعات التى شُرِّدت بالفعل بسبب النزاع أو النزوح أو أزمة المناخ أو تفشى الأمراض الأخرى هم الأشخاص الذين يجب أن نعطيهم الأولوية بشكل عاجل، على الرغم من صمودهم، إلا أنهم بحاجة إلى مساعدتنا اليوم، وتضع هذه الخطة الجديدة ما يجب أن يحدث الآن، من أجل إنقاذ الأرواح، وإبطاء انتشار هذا الفيروس، وأناشد القادة أن يقفوا معا وأن يستجيبوا لهذا النداء.



وأكد أنه منذ تحديد هذا التفشى، قامت منظمة الصحة العالمية وشركاؤنا بتكثيف المراقبة والاختبارات المعملية عبر البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، مؤكدًا أنه لقد جمعنا العلماء معًا لتعزيز التمويل فى البحث والتطوير فى مجال التشخيص والعلاجات واللقاحات المستقبلية، لقد تواصلنا عبر الإنترنت، عبر وسائل الإعلام وبشكل شخصى مع العديد من قادة العالم، لضمان تسريع الاستعدادات وتوعية السكان.