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الصحة: استثناء المستشفيات الخاصة ومراكز الغسيل الكلوى من الحظر

الأربعاء، 25 مارس 2020 04:55 م
الصحة: استثناء المستشفيات الخاصة ومراكز الغسيل الكلوى من الحظر وزارة الصحة والسكان
كتب وليد عبد السلام

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أصدرت الدكتورة نهال الشاعر رئيس إدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية بوزارة الصحة كتاب دوري رقم 4 لسنة 2020 وموجه لمديريات الشئون الصحية في المحافظات، باستثناء المستشفيات الخاصة بجميع تخصصاتها، وكذلك مراكز الغسيل الكلوي والحضانات والمراكز المتخصصة في حالات الولادة الطارئة من الحظر اليومي.
وأوضح البيان الدوري أن باقي المنشآت الطبية الخاصة بكافة أنواعها يطبق عليها الحظر اليومي، ويتم إغلاقها اعتباراً من الساعة السابعة مساء وحتى الساعة السادسة صباحا بالإضافة إللى إغلاقها غلقا كاملا يومي الجمعة والسبت.
 

وكانت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة أكدت تسجيل 40 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الإصابات إلى 442، مضيفة ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا إلى 21 بعد تسجيل وفاة جديدة.

الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، قالت إن الشعوب التى تفشى فيها فيروس كورونا لم تلتزم شعوبها بالعزل، مشيرة إلى أن الوزارة تقوم بمجهود كبير فى التقصى، موضحة أن هدف مصر هو النزول بعدد الإصابات والسيطرة على انتشار الفيروس، وهدفنا من القرارات الحكومية تقليل عدد الإصابات اليومية لكى يكون لدينا قدرة على الاستيعاب، محذرة أن التفشى مهما كانت إمكانات الدول فلن تستطيع مواجهة تداعيات تفشى الفيروس.

وأضافت، أن الخوف على كبار السن والحوامل مطالبة بتقليل الزيارات لهم والاطمئنان عليهم دائما دون مخالطة، موضحة أن الخط الساخن الآن رقم 105 يتلقى 200 شخص بلاغات المواطنين واستفساراتهم، وان الخدمة أصبحت مجانية بعد أن كانت جنيه ونصف، محذرة من قيام اى معامل خاصة بعمل تحليل كورونا، مشيرة إلى عمل 25 ألف كشف لجميع الطائرات والموانئ وتم بالفعل اكتشاف حالات إيجابية وتم التعامل معها، مؤكدة أن قرارات الحكومة تعنى "اقعد فى بيتك".


 
 
 

 


الصحة

مراكز الغسيل الكلوي

فيروس كورونا

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