السياحة والآثار : تعقيم شامل لمنطقة آثار الهرم للوقاية من فيروس كورونا

كتبت آمال رسلان

بدأت صباح اليوم وزارة السياحة والآثار في أعمال تعقيم وتطهير منطقة آثار الهرم، للحماية والوقاية من تداعيات فيروس كورونا المستجد (covid-19)، وقال اشرف محي الدين مدير عام منطقة آثار الهرم، أن أعمال التعقيم والتطهير تمت وفقا للمعاير الدولية لإجراءات التطهير وباستخدام مواد معتمدة من وزارة الصحة والسكان، مشيرا الي أن أعمال التعقيم شملت صالة استقبال الزوار وأجهزة X-Ray ، وشباك التذاكر للمنطقة الأثرية، ودورات المياة، ومدخل المنطقة الاثرية بالكامل، والطرق المؤدية لها، بالاضافة الي تعقيم الممشي الخشبي أمام الهرم الأكبر والمسطحات التي من الممكن أن يتكأ عليها الجمهور وأماكن جلوس الزائرين وغيرها من الأماكن الملامسة للإنسان.

واضاف محي الدين، أنه تم توزيع أدوات الوقاية والتعقيم من قفازات وكمامات ومواد مطهرة على جميع العاملين، وجاري استكمال تعقيم باقي اجزاء المنطقة.

وكانت وزارة السياحة والآثار قامت بأعمال التعقيم والتطهير للمناطق الأثرية في صعيد مصر، وأوضح الدكتور مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الأعلي للآثار ان اعمال التعقيم والتطهير شملت مناطق آثار كوم امبو وأبو سمبل وجبل السلسلة بمحافظة أسوان، ودندرة بقنا ومعابد الكرنك و الأقصر، ومدينة هابو، وحتشبسوت ودير المدينة ووادي الملوك بمحافظة الاقصر، وسوف يتم استكمال باقي المناطق تباعا.

وفي القاهرة قامت الوزارة باستكمال أعمال التعقيم والتطهير لمنطقة آثار سقارة وشارع المعز و قلعة صلاح الدين الأيوبي حيث جامع محمد علي و منطقة آثار مصر القديمة حيث جامع عمرو وكنيسة ابي سرجة والكنيسة المعلقة والمتحف القبطي وفي القاهرة قامت الوزارة باستكمال أعمال التعقيم والتطهير لمنطقة آثار سقارة وشارع المعز و قلعة صلاح الدين الأيوبي حيث جامع محمد علي و منطقة آثار مصر القديمة حيث جامع عمرو وكنيسة ابي سرجة والكنيسة المعلقة والمتحف القبطي.

تضمنت أعمال التطهير والتعقيم جميع الأسطح والمداخل والمخارج لجميع المناطق ومراكز الزوار ودورات المياه والكافيتريات الموجوده بها، بالاضافة الي شبابيك التذاكر والممرات الداخلية والخارجية والمكتبات والمكاتب الإدارية للعاملين والأماكن الخاصة بحراس الأمن والأبواب والمسطحات التي من الممكن أن يتكأ عليها الجمهور وأماكن جلوس الزائرين وغيرها من الأماكن الملامسة للإنسان.