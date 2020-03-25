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تشمل كمامات إن 95 وملابس واقية وكاشفات حرارة..

السفير الصينى بالقاهرة: نحن بصدد تقديم دفعة مستلزمات طبية إلى مصر

الأربعاء، 25 مارس 2020 11:47 ص
السفير الصينى بالقاهرة: نحن بصدد تقديم دفعة مستلزمات طبية إلى مصر السفير الصينى بالقاهرة
كتبت رباب فتحى

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قال السفير الصينى بالقاهرة لياو لى شيانج معلقا على المكالمة الهاتفية بين الرئيسين الصينى والمصرى فيما يتعلق بمواجهة فيروس كورونا، إن الرئيس الصينى أعرب عن امتنان الصين حكومةً وشعبًا لمساندة مصر السريعة لها فى أزمة فيروس كورونا، والتى عكست خصوصية ومتانة علاقات الأخوة والصداقة التى تجمع البلدين، وذلك فى إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة التى تجمعهما، مؤكدا الاستعداد الكامل للصين لتقديم ما لديها من إمكانيات وتجارب لمصر فى مجال مكافحة انتشار فيروس كورونا.

وذكر أن مصائر الدول ترتبط ببعضها ولهذا يجب التعاون والتعاضد، وأضاف فى المؤتمر الصحفى السادس حول انتشار فيروس كورونا والذى عقد عبر الانترنت، أن هناك تقاسم المعلومات والخبرات والنتائج مع مصر ونعتبر أن الاتصال الهاتفى يعكس قوة الشراكة الشاملة بين البلدين وعزيمتهما على تضافر الجهود لحماية الصحة العامة فى العالم.

وقال السفير إن الرئيس السيسى أكد على قدرة الصين على الانتصار على فيروس كورونا المستجد وأعرب عن ثقته ان التكاتف الصينى المصرى سيعزز الصداقة بين البلدين فى شتى المجالات.

 

وفيما يخص التعاون الصينى المصرى فى مكافحة كورونا، قال السفير إن مصر قدمت دفعة من المستلزمات الطبية، والصين الآن بصدد  تقديم دفعة من المستلزمات الطبية إلى مصر لدعم جهودها فى مكافحة كورونا تشمل الكمامات إن 95 والكواشف الطبية والملابس الواقية.

وأوضح أنه من ناحية أخرى،  عقد أحد أكبر الخبراء الصينيين فى مجال الفيروسات فيديوكونفراس عبر الانترنت، وشاركنا ما قاله مع وزارة الصحة المصرية، لتبادل الخبرات بين الجانبين.

وأعلن أنه غدا فى 26 مارس، سنرتب فيديوكفرانس بين الخبراء الصينيين والمصريين فى مجال مكافحة كورونا، مشيرا إلى أنه خلال زيارة وزيرة الصحة المصرية للصين، قدمت بكين لها النسخة السادسة للتشخيص والعلاج فيروس كورونا ، وأرسلنا قبل أيام النسخة السابعة مرفقة ببرنامج التشخيص والعلاج لتبادل الخبرات بين البلدين.

 


السفير الصينى بالقاهرة

مصر

كورونا

مواجهة كورونا

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