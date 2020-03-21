اعرف أعراض كورونا الخفيفة والمتوسطة والشديدة.. فيديو

كتبت ـ فاطمة خليل

يمكن أن تتراوح العدوى بفيروس كورونا ما بين درجات مختلفة، فهناك العدوى الخفيفة والعدوى المتوسطة والعدوى الشديدة، وفى كل درجة تظهر على المريض أعراضا محددة، نتعرف من خلال هذا الفيديو على أعراض كورونا الخفيفة والمتوسطة والشديدة، وفقا لموقع NPR.

أعراض كورونا الخفيفة

- الحمى، يستغرق الأمر بضعة أيام ليظهر ارتفاع الحرارة.

- أعراض الجهاز التنفسي.

-الأوجاع والآلام في الجسم.

- سعال جاف.

-وفي هذه المرحلة لا تحتاج للمستشفى إلا كبار السن والذين يعانون من ضعف المناعة.

أعراض كورونا المتوسطة

- السعال.

-الحمى.

-ارتعاش.

-ضيق فى التنفس.

-من غير المرجح دخول المستشفى ما لم تواجه صعوبة التنفس أو الجفاف.

علامات الجفاف

- زيادة العطش.

-جفاف الفم .

-انخفاض إنتاج البول والبول الأصفر.

-جفاف الجلد والصداع والدوخة.

أعراض كورونا الشديدة

يمكن للفيروس دخول خلايا الرئة والتكاثر

ويحارب الجهاز المناعى

-قد يقل الأكسجين ويؤدى لفشل الأعضاء والوفاة.