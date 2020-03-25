"الزراعة" تحصين 246 ألف رأس ماشية ضد 5 أمراض وبائية.. اعرف التفاصيل

كشف تقرير الهيئة العامة للخدمات البيطرية، ممثلة فى الإدارة المركزية للطب الوقائى بوزارة الزراعة، بشأن تحصين الماشية والدواجن ضد الأمراض الوبائية، توضح أن حملات تحصين الماشية خلال شهر فبراير الماضى فى جميع محافظات الجمهورية والتى أشرف عليها أطباء الإدارة المركزية للطب الوقائي بالهيئة أسفرت عن تحصين (85,101) رأس من الماشية ضد مرض الحمى القلاعية المحلية وتحصين ( 75,122) رأس ضد مرض حمي الوادى المتصدع الميت.

وأكد تقرير الخدمات البيطرية الذى حصل لـ"اليوم السابع"، على نسخه منه أنه تم تحصين (38,712) رأس ضد مرض جدري الضأن والجلد العقدي, (24,652) رأس ضد مرض التسمم الدموي وتحصين (24,869) رأس ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة، وجارٍ استكمال اعمال التحصين باللقاحات السيادية فى جميع محافظات الجمهورية.

وأوضح تقرير الهيئة العامة للخدمات البيطرية، أن الهيئة تعمل فى إطار الجهود التي تبذلها وزارة الزراعة من أجل النهوض بالثروة الحيوانية والداجنة وتنميتها عن طريق مكافحة الأمراض المتوطنة والتصدي للأمراض الوافدة، وتنفيذا لتوجيهات وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، وأوضح الدكتور عبد الحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، أن الهيئة من خلال الإدارة المركزية للطب الوقائي تواصل تنفيذ برنامج تحصين الماشية والدواجن ضد الأمراض الوبائية.

وطبقا لأحدث التقارير الواردة من الطب الوقائي بالهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة ، يوضح أنه تم اتخاذ عدد من الإجراءات للصدى للبؤر المرضية التى قد تظهر تتضمن سرعة الكشف عن البؤرة وسرعة احتوائها لمنع انتشار المرض وذلك من خلال التحصين الحلقى والتقصى فى نطاق البؤرة وعلاج الحيوانات المريضة ومخاطبة السلطات الصحية والمحلية لتكثيف برامج مقاومة الحشرات وكذلك القيام بحملة للتوعية والإرشاد وقد تم توزيع لقاحات الامراض السيادية على جميع المحافظات وقياس المستوى المناعى للحيوانات المحصنة.