اليوم السابع
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الزراعة: استمرار تشديد فحص اللحوم وتحليل 2417 عينة خالية من فيروس كورونا

الأربعاء، 25 مارس 2020 04:00 ص
الزراعة: استمرار تشديد فحص اللحوم وتحليل 2417 عينة خالية من فيروس كورونا اللحوم
كتب عز النوبى

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تواصل الأجهزة التنفيذية بوزارة الزراعة، وهيئاتها المختلفة والمعامل والمعاهد البحثية، باستمرار تشديد عمليات الفحص والرقابة والمتابعة وتكثيف الحملات المستمرة على منافذ وأسواق بيع وتداول اللحوم ومنتحاتها المختلفة، فضلاً عن تشديد عمليات الرقابة والفحص بكل المنافذ الحدودية واتخاذ كل الإجراءات الحجرية المناسبة، لمنع دخول أي أوبئة حيوانية إلى مصر.

كان السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أكد أن معامل معهد صحة الحيوان قامت بفحص 2417 عينة حيوانات وماشية مستوردة من خلال الموانئ خلال الفترة من 29/1 حتى 22/3/2020 ، ونتائج التحاليل كلها جاءت سلبية من فيروس كورونا وذلك وفقًا للتقرير الذي تلقاه من د محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية.

ويأتي ضمن الإجراءات الاحترازية لحماية البلاد والمواطنين، من دخول أية حيوانات مصابة بأمراض وبائية إلى البلاد، مشيرا إلى أن وزارة الزراعة وكل أجهزتها حريصة على التأكد من تطبيق كل الاشتراطات البيطرية المناسبة لضمان سلامة المواطنين، وصحتهم، وذلك بالتنسيق أيضًا مع كل الوزارات المعنية.

سياق متصل شددت الهيئة العامة للخدمات البيطرية ممثلة في الادارة المركزية للحجر البيطري، من عمليات فحص الحيوانات الحية، واللحوم ومنتجاتها، بجميع الموانئ والمطارات والمنافذ الحدودية، وخاصة لجميع واردات شرق اسيا، بحيث يتم الفحص والتحليل بمعامل فحوص معهد بحوث الصحة الحيوانية، وذلك للتأكد من سلامتها، وعدم اصابتها بأية امراض او فيروسات.

وشدد قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بالتنسيق مع الهيئة العامة للخدمات البيطرية، والمركز الاقليمي للأغذية والأعلاف، من عمليات الرقابة علي كل المنافذ البرية والبحرية والجوية، واتخاذ كل الإجراءات الفنية والعلمية اللازمة لمنع دخول أية أمراض حيوانية أو فيروسات، سواء من خلال الحيوانات والدواجن، أو من خلال مدخلات الإنتاج الوارده من الخارج.

 فيما تواصل مديريات الطب البيطرى بالهيئة العامة للخدمات البيطرية، بتكثيف حملاتها البيطرية اليومية على مدار اليوم بجميع محافظات الجمهورية، بالتنسيق مع أطباء الإدارة المركزية للصحة العامة والمجازر ومديريات الطب البيطرى، والمرور على أسواق ومنافذ بيع اللحوم ومنتجاتها للتأكد من سلامة المعروض وحماية المستهلك من غش اللحوم، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاة المخالفين، تأكيد على وصول غذاء صحى أمن للمواطنين فى المقام الأول.

 


فحص اللحوم

الخدمات البيطرية

المنافذ الحدودية

اخبار اليوم

اخبار مصرية

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