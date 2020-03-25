الذهب ينخفض مع طغيان التدافع للسيولة على تفاؤل بفضل تحفيز أمريكى

رويترز

انخفضت أسعار الذهب اليوم الأربعاء بعد أن صعدت بقوة في الجلسة السابقة إذ يطغى تدافع صوب السيولة على التفاؤل المحيط باتفاق الحكومة الأمريكية مع الكونجرس على حزمة تحفيز هائلة لتخفيف العبء الاقتصادي لوباء فيروس كورونا.

وفي جلسة اتسمت بالتقلب، نزل الذهب في المعاملات الفورية 1% إلى 1594.18 دولار للأوقية (الأونصة) بعدما صعد بما يصل إلى 1.6% في وقت سابق اليوم، كان المعدن النفيس قفز أكثر من 3% أمس الثلاثاء.

وصعد الذهب في المعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.2% إلى 1664.80 دولار.

وقال ميتش ماكونيل زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الأمريكي إنه تم التوصل لاتفاق على حزمة التحفيز المالي التي من المتوقع أن تبلغ قيمتها تريليوني دولار وإنها ستخضع للتصويت في وقت لاحق اليوم الأربعاء.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاديوم 1.9% إلى 1968.80 دولار للأوقية كما زاد البلاتين 2.6 % إلى 726.61 دولار.

وارتفع المعدنان أكثر من 10% في الجلسة السابقة بفعل تطبيق حالة العزل في جنوب إفريقيا وهي منتج كبير.

وصعدت الفضة 0.8% إلى 14.38 دولار للأوقية.