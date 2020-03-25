الدكتور مجدى يعقوب للمصريين: "اقعدوا فى البيوت عشان نتغلب على كورونا"

ماجد تمراز

عرضت بسمة وهبة تسجيل للدكتور مجدى يعقوب، يحذر المواطنين من التجمع فى الشوارع ونزول الشارع، مشيرا إلى أنه متوقع أن يزيد أعداد المصابين فيروس كورونا فى مصر إذا لم يتم الإلتزام بالتعليمات الوقائية، وسيكون أمر محزن لو فقد كل منا شخص عزيز على قلبه بسبب الوباء، ولذلك لابد أن نعمل سويا من أجل مواجهة المرض والوباء"

وأضاف الدكتور مجدي يعقوب، أنه لابد من الاستماع إلى النصائح والتعليمات التي تنشرها الحكومة والجهات الصحية الكبيرة كمنظمة الصحة العالمية وغيرها، مشيرا إلى أن مصر دولة عريقة منذ آلاف السنين، ومرت بالكثير من الآزمات، وأن مصر يمكنها أن تتغلب على هذه المعضلة، إذا تكاتف الشعب والحكومة للتغلب عليه، حيث عبر قائلا: " مش هنقدر على فيروس كورونا إلا إذا عملنا مع بعض سويا".

وأضىاف الدكتور مجدي يعقوب خلال التسجيل: "أطلب منكم أنكم تقعدوا في البيت، وده مهم جدا فى مواجهة المرض، ولمنع انتشاره، وهيسهل على الأطباء والدكاترة أنهم يعالجوا المرضى دول، وأرجوكوا افتكروا الكلام ده لأنه مهم جدا".