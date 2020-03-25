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"الخارجية الفلسطينية" تطالب بالإفراج الفورى عن الأسرى وتوفير الحماية الصحية لهم

الأربعاء، 25 مارس 2020 12:51 م
"الخارجية الفلسطينية" تطالب بالإفراج الفورى عن الأسرى وتوفير الحماية الصحية لهم محمود عباس
كتب- هاشم الفخراني

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طالبت وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم الأربعاء، بالإفراج الفوري عن الأسرى من سجون الاحتلال الإسرائيلي، وتوفير الحماية الصحية لهم.

وحذرت الوزارة في بيان صحفي، من سياسية الاهمال الطبي التي تمارسها مصلحة إدارة سجون الاحتلال بحق الأسرى، خاصة في ظل تفشي وباء كورونا، مؤكدة أنها تتناقض تماما مع التزاماتها التي يفرضها القانون الدولي واتفاقيات جنيف ومبادئ حقوق الإنسان على إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، وتشكل انتهاكا صارخا للمواثيق الدولية ذات الصلة، ترتقي لمستوى الجرائم.

وحملت الوزارة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن حياة وصحة الاسرى، وأكدت أنها تواصل متابعتها لأوضاعهم الصحية في ظل تفشي هذا الوباء مع الأطراف الدولية المعنية، خاصة الصليب الأحمر الدولي، حيث تقوم البعثة في جنيف باستمرار بمتابعة هذا الملف الهام لتوفير أعلى درجات الحماية الصحية لأسرانا.

وطالبت الوزارة المجتمع الدولي بممارسة كافة الضغوط على دولة الاحتلال للإفراج الفوري عن الأسرى حماية لحياتهم وصحتهم.

وكانت وزارة الصحة الإسرائيلية أكدت ارتفاع عدد الوفيات إلى 5 حالات إثر فيروس كورونا المميت ، مشيرة إلى ارتفاع الحصيلة الإجمالية  المصابة إلى 2030 حالة .

وأشارت صحيفة " معاريف" الإسرائيلي إلى ارتفاع الحالات "الخطيرة" المصابة بالفيروس إلى 37 حالة و54 متوسطة، فيما تأكد إصابة 28 جندياً من جيش الاحتلال، بعدما كانوا 20 حالة بداية الأسبوع الجاري.

وصادقت حكومة الاحتلال فجر اليوم، على تقييدات جديدة للحد من انتشار فيروس كورونا، على أن تدخل هذه القيود عند الساعة الثامنة من مساء اليوم.

وتشمل التقييدات منع الإسرائيليين من مغادرة منازلهم إلا في حالات الضرورة للتزود بالغذاء والدواء، مع السماح لهم بالتجوال لفترة قصيرة على بعد 100 متر من منازلهم، وتقليص خطوط المواصلات العامة وحركة القطارات.

 

 

 


فلسطين

إسرائيل

تل ابيب

القدس المحتلة

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