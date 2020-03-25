اليوم السابع
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الجالية الصينية فى البرتغال تتبرع بأقنعة طبية للوحدات الصحية المحلية

الأربعاء، 25 مارس 2020 01:06 ص
الجالية الصينية فى البرتغال تتبرع بأقنعة طبية للوحدات الصحية المحلية احد المتعافين من فيروس كورونا
وكالات

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تبرعت الجالية الصينية المقيمة فى مدينة فيلا دو كوندي البرتغالية، بـ1500 قناع طبى لبلدية المدينة، لتعزيز جهود السلطات المحلية للحد من انتشار كوفيد-19.

ووفقا لما نشرته وكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، تم تقديم التبرع من قبل 24 شابا من الجالية الصينية المقيمة في المدينة، بالمنطقة الشمالية من بورتو، والتي تعتبر واحدة من أكبر الجاليات الصينية في البرتغال.

قالت تشنج جيه، ممثلة المتبرعين الصينيين، إنها وزملاءها من المتبرعين، هم آباء طلاب مدرسة أوبورتو الدولية، وإن أطفالهم يدرسون أيضا في معهد كونفوشيوس في المدرسة.

وأضافت أن اقتراح التبرع بالأقنعة لمساعدة المهنيين الصحيين على مكافحة الوباء، لقى استجابة حارة من الآباء الراغبين بإظهار تضامنهم مع البرتغاليين.

وتسلمت هذه التبرعات إليسا فيراز، عمدة فيلا دو كوندي، وسيتم توزيعها على الوحدات الصحية المحلية.

وأعربت عمدة المدينة عن شكرها لـ"التفاتة التضامن العظيمة التي أظهرتها" الجالية الصينية


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