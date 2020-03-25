اليوم السابع
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الأربعاء، 25 مارس 2020 12:54 م
خالد صلاح
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التعاون الإسلامى تدين الهجومين الإرهابيين فى تشاد ونيجيريا

الأربعاء، 25 مارس 2020 12:26 م
التعاون الإسلامى تدين الهجومين الإرهابيين فى تشاد ونيجيريا رئيس نيجيريا
ا ش ا

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 أدانت منظمة التعاون الإسلامي بشدة، الهجوم الإرهابي الذي استهدف عسكريين في "بوما " بمقاطعة "البحيرة " في تشاد و أسفر عن مقتل 92 جنديا.
كما أدانت المنظمة -في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية- اليوم الأربعاء الهجوم الذي استهدف حافلات نقل للجيش شمال شرقي نيجيريا ، و أسفر عن مقتل عشرات الجنود ، وإصابة آخرين.
وأعرب الأمين العام للمنظمة الدكتور يوسف العثيمين، تعازيه ومواساته لأسر الضحايا ولحكومتي وشعبي تشاد ونيجيريا ، مبديا تضامن المنظمة مع تشاد ونيجيريا ودعمها للجهود التي تبذلها حكومتي البلدين ومنطقة "بحيرة تشاد " في مكافحة الإرهاب والتطرف ، مؤكدا على الموقف المبدئي للمنظمة الذي يدين بشدة الإرهاب والتطرف بجميع أشكالهما .
 

نيجيريا

بوما

تشاد

الإرهاب

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