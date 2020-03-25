اليوم السابع
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البيئة: تعديل ساعات العمل للعاملين بالوزارة طبقا لمواعيد حظر التجوال

الأربعاء، 25 مارس 2020 11:30 ص
البيئة: تعديل ساعات العمل للعاملين بالوزارة طبقا لمواعيد حظر التجوال الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة
كتبت آية دعبس

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أصدرت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، توجيهاتها بتعقيم وتطهير مقار الفروع الإقليمية لجهاز شئون البيئة بالمحافظات، والمتابعة الميدانية والمستمرة واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتأكيد على النظافة العامة، فى إطار حرص وزارة البيئة على توفير الأمن والسلامة والصحة المهنية للعاملين بها واتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية للحد من إنتشار فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت الوزارة، فى بيان، أنه تم تنفيذ أعمال التعقيم والتطهير المكثفة للمرة الثانية، لكافة المكاتب الإدارية للموظفين بمقر الفرع الإقليمي لجهاز شئون البيئة لوسط الدلتا بطنطا، وبالتعاون مع مؤسسة نهضة مصر للتنمية بالغربية، وذلك ضمن خطط وزارة البيئة لمكافحة فيروس كورونا المستجد (  COVID-19 ، بالإضافة إلى تعقيم وتطهير فرع جهاز شئون البيئة بالبحيرة وعدد من الفروع الاقليمية الآخرى .

كما تتابع وزيرة البيئة تنفيذ حزمة القرارات التي تم اتخاذها من قبل مجلس الوزراء، للحد من انتشار العدوى بفيروس كورونا حفاظا على صحة العاملين بالوزارة، ومنها تعديل ساعات العمل للعاملين طبقا لمواعيد حظر التجوال التى صدرها قرار مجلس الوزراء، بشأنها وكذلك تخفيض عدد العاملين بالوزارة والافرع الاقليمية التابعة لها، والسماح للذين يمكن لهم أداء مهام وظائفهم المكلفين بها دون التواجد بمقر العمل طوال مدة سريان هذا القرار، ويؤدى باقي الموظفين مهام وظائفهم بالتناوب فيما بينهم يومياً أو أسبوعياً، وفقاً لما تقدره السلطة المختصة بكل جهة وما تصدره من ضوابط في هذا الشأن بما يضمن حسن سير العمل بانتظام، وذلك للحد من التجمعات التي قد تساعد على انتقال العدوى.

كما شددت على استمرار  إلغاء التوقيع بنظام  البصمة الإلكترونية تجنبا لانتشار العدوى ، وقياس درجة الحرارة للعاملين الكترونيا للكشف المبكر عن الفيروس، بالإضافة إلى توفير مطهرات الأيدى بكافة أرجاء الوزارة، وعدم السماح بطلب وجبات غذائية من خارج المبنى وأن يتم إجراء كشف طبى على العاملين بمكاتبهم.

 


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