وتعد هذه هي المرة الأولى التي تظهر الفحوص إصابات على متن سفينة حربية أمريكية أثناء إبحارها.

كانت وزارة البحرية الأمريكية قد أرسلت مؤخرا طواقم طبية إلى ثلاث سفن ضخمة في المحيط الهادئ ومن بينها حاملة الطائرات روزفلت لإجراء فحوص جماعية على متن السفن.